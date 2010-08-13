دبیر جدید مسابقات آثار و محصولات چاپی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مسابقات آثار و محصولات چاپی یکی از مهمترین بخش های جشنواره ملی صنعت چاپ است که هر سال به مناسبت یازده شهریور روز ملی صنعت چاپ ایران برگزار می شود. در این مسابقات برترین محصولات چاپخانه ها توسط هیئت انتخابات آثار گزینش شده و به رقابت می پردازند.

به دلیل گستردگی موضوعات در داوری و انتخاب آثار و از آنجا که این مسابقات در بخش های مختلف صنعت چاپ، شامل پیش از چاپ، چاپ، پس از چاپ و عملیات تکمیلی برگزار می شود، به طور معمول و به ویژه در دوره های اخیر، دبیر مسابقات آثار و محصولات چاپی از میان چهره های دانشگاهی و مدرسان رشته چاپ انتخاب می شوند.

فرشی فرید پیش از این به عنوان مدرس دانشگاه جامع علمی – کاربردی، دبیر اتحادیه ی صادرکنندگان خدمات صنعت چاپ و مدیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ فعالیت داشته است.

