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۲۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۲۵

آیت الله نورمفیدی:

برگزاری شادمانه ها در گلستان ساماندهی شود/ روزه خواری از بدحجابی بدتر است

برگزاری شادمانه ها در گلستان ساماندهی شود/ روزه خواری از بدحجابی بدتر است

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در گلستان، ساماندهی برنامه های شادمانه را مسئله مهمی خواند و تصریح کرد: برنامه ریزی در این زمینه باید بر اساس تقاضای جامعه انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید کاظم نورمفیدی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای فرهنگی عمومی استان، با اشاره به جنگ نرم دشمنان و خطرناک خواندن برنامه های آنان گفت: دشمن با پخش برنامه های نامناسب از طریق شبکه های مختلف، وارد حریم خانواده ها شده و آنان را جذب خود کرده است.

وی کارهای فرهنگی را نیازمند برنامه برای مقابله دانست و تاکید کرد: باید جامعه را از این نوع فرهنگسازی نجات داد.

به گفته وی، رادیو و تلویزیون داخلی باید به شکلی عمل کنند که مردم کشور از رسانه های بیگانه بریده شوند و مشتاق تلویزیون ایران شوند.

لزوم برخورد جدی با روزه خواری

نماینده ولی فقیه در گلستان، با تبریک ماه مبارک رمضان، این ماه را بسیار مهم خواند و با اشاره به روزه خواری علنی برخی افراد در سال گذشته، آن را یکی از دغدغه های اساسی در این ماه دانست و خواستار برخورد شدید نیروهای انتظامی، بسیج، قوه قضائیه و اطلاعات با آن شد.

وی گفت: روزه خواری دهان کجی و پرده دری به حکم خدا و اسلام است و باید با یک برنامه ریزی اصولی به صورت قاطع با این موضوع برخورد شود.
 
آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه جلوگیری از روزه خواری از بدحجابی بدتر است، تاکید کرد: روزه خواری دهان کجی به حکم خداست و مجازات و حد دارد.
 
وی خاطرنشان کرد: امسال باید برخورد جدی صورت گیرد تا شاهد روزه خواری در خیابان ها نباشیم.
 
رئیس شورای فرهنگ عمومی گلستان در بخش دیگری مسائل فرهنگی را مسائل بسیار ظریف، پیچیده و نیازمند برنامه ریزی خواند و گفت: بخشی از این مسائل فرهنگی بر عهده شورای فرهنگ عمومی گذاشته شده است.
 
وی با اشاره به حضور کمرنگ اعضای شورا در جلسات، افزود: اگر این شورا، شورای قوی و با پشتوانه ای باشد همه حضور خواهند یافت.
 
امام جمعه گرگان از فرمانداران و مدیران خواست به منظور جلوگیری از موازی کاری و هزینه بودجه های اضافی، با شورای فرهنگ عمومی تعامل داشته باشند.
کد مطلب 1132528

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