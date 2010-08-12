برگزاری شادمانه ها در گلستان ساماندهی شود/ روزه خواری از بدحجابی بدتر است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید کاظم نورمفیدی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای فرهنگی عمومی استان، با اشاره به جنگ نرم دشمنان و خطرناک خواندن برنامه های آنان گفت: دشمن با پخش برنامه های نامناسب از طریق شبکه های مختلف، وارد حریم خانواده ها شده و آنان را جذب خود کرده است.
وی کارهای فرهنگی را نیازمند برنامه برای مقابله دانست و تاکید کرد: باید جامعه را از این نوع فرهنگسازی نجات داد.
به گفته وی، رادیو و تلویزیون داخلی باید به شکلی عمل کنند که مردم کشور از رسانه های بیگانه بریده شوند و مشتاق تلویزیون ایران شوند.
لزوم برخورد جدی با روزه خواری
نماینده ولی فقیه در گلستان، با تبریک ماه مبارک رمضان، این ماه را بسیار مهم خواند و با اشاره به روزه خواری علنی برخی افراد در سال گذشته، آن را یکی از دغدغه های اساسی در این ماه دانست و خواستار برخورد شدید نیروهای انتظامی، بسیج، قوه قضائیه و اطلاعات با آن شد.
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