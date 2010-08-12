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۲۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۴۶

چهار هزار میلیارد ریال برای توسعه کارآفرینی در ایلام اختصاص یافت

چهار هزار میلیارد ریال برای توسعه کارآفرینی در ایلام اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان ایلام گفت: چهار هزار میلیارد ریال برای توسعه کارآفرینی در ایلام اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمدجواد محمدی ظهر پنجشنبه در محل این اداره به خبرنگاران افزود: این میزان اعتبار در قالب تسهیلات برای تحقق برنامه های اشتغالزایی و کارآفرینی در بخشهای مختلف سرمایه گذاری می شود.

وی با بیان اینکه این میزان اعتبار در بخش کارآفرینی، تولید و خوداشتغالی در استان ایلام اختصاص یافته تا صرف این مهم شود، افزود: نقش بانکهای استان ایلام در این راستا بسیار حیاتی و مهم است که باید به این مهم و پرداخت به موقع تسهیلات اشتغالزایی توجه و عنایت ویژه داشته باشند.

محمدی با اشاره به اینکه این تعداد طرح در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، خدمات، کشاورزی و مسکن اجرایی می‌شود، اضافه کرد: اعتبارات اشتغال‌زایی باید با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استان در ایلام هزینه و اجرایی شود.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان ایلام گفت: از آغاز اجرای طرح‌های اشتغالزا در استان ایلام تاکنون بیش از هشت هزار طرح کوچک و بزرگ در استان ایلام اجرا شده است.

وی ادامه داد: استان ایلام از ابعاد مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، خدمات و معاون دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ای است.

کد مطلب 1132539

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