چهار هزار میلیارد ریال برای توسعه کارآفرینی در ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمدجواد محمدی ظهر پنجشنبه در محل این اداره به خبرنگاران افزود: این میزان اعتبار در قالب تسهیلات برای تحقق برنامه های اشتغالزایی و کارآفرینی در بخشهای مختلف سرمایه گذاری می شود .

وی با بیان اینکه این میزان اعتبار در بخش کارآفرینی، تولید و خوداشتغالی در استان ایلام اختصاص یافته تا صرف این مهم شود، افزود: نقش بانکهای استان ایلام در این راستا بسیار حیاتی و مهم است که باید به این مهم و پرداخت به موقع تسهیلات اشتغالزایی توجه و عنایت ویژه داشته باشند .

محمدی با اشاره به اینکه این تعداد طرح در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، خدمات، کشاورزی و مسکن اجرایی می‌شود، اضافه کرد: اعتبارات اشتغال‌زایی باید با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استان در ایلام هزینه و اجرایی شود .

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان ایلام گفت: از آغاز اجرای طرح‌های اشتغالزا در استان ایلام تاکنون بیش از هشت هزار طرح کوچک و بزرگ در استان ایلام اجرا شده است .