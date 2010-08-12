به گزارش خبرنگار مهر در قم، آستانه مقدسه حضرت معصومه‌(س) اعلام کرد در ایام ماه مبارک رمضان، نماز صبح به امامت حضرات آیات جعفر کریمی جهرمی، صلواتی و علی اکبر مسعودی خمینی در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع) اقامه می‌شود.



همچنین در مسجد اعظم نیز نماز صبح به امامت حجت لاسلام مرتضوی برپا می‌شود.



بر اساس اعلام آستانه مقدسه، نماز ظهر و عصر نیز همه روزه به امامت آیت الله مکارم شیرازی در شبستان امام خمینی‌(ره) حرم مطهر اقامه می‌شود و پس از آن تفسیر موضوعی قرآن توسط معظم له تا پایان ماه مبارک رمضان بیان می‌شود.



نماز جماعت ظهر و عصر در مسجد اعظم در نیمه اول ماه به امامت آیت الله امینی و با سخنرانی آیت الله استادی درنیمه دوم ماه مبارک رمضان نیز به امامت حجت الاسلام رفیعی اقامه خواهد شد و بعد از سخنرانی نیز مراسم قرائت یک جزء قرآن کریم به صورت ترتیل برگزار می‌شود.



بر اساس این گزارش نماز مغرب و عشاء نیز به امامت آیت الله هاشم حسینی بوشهری در شبستان امام خمینی(ره) و به امامت آیت الله سبحانی در مسجد اعظم برپا می‌شود.



قرائت روزانه یک جزء قرآن کریم



همچنین یک ساعت و نیم بعد از اذان مغرب محفل انس با قرآن کریم و قرائت دعا و نیایش در شبستان امام خمینی‌(ره) برگزار می‌شود.



تلاوت یک جزء قرآن کریم ویژه خواهران صبح‌ها از ساعت 11 تا 12.30 و بیان احکام شرعی هر روز نیم ساعت قبل از اذان ظهر نیز از جمله برنامه‌های حرم مطهر حضرت معصومه‌ (س) است.