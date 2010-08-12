به گزارش خبرنگار مهر در قزوین علی فضلوی ظهر پنجشنبه در دیدار با سرپرست و مدیران جهاددانشگاهی قزوین اظهار داشت: جهاد دانشگاهی از ظرفیتهای فراوانی در حوزههای پژوهشی، آموزشی و فرهنگی برخوردار است و بهره مندی از نیروهای مومن و متعهد میتواند جهاد دانشگاهی را در ارائه فعالیتهایش یاری کند.
وی افزود: مجموعه مدیریتی پارک علم و فناوری قزوین در صدد است با ایجاد زمینه مساعد از طرحها و فعالیتهای پژوهشی نوآورانه حمایت کند.
رئیس پارک علم و فناوری قزوین یادآور شد: جهاد دانشگاهی الگوی تحول علمی و فناوری در کشور است از این رو این نهاد با اخلاص و همت نیروهای پرتلاش خود همواره مسیر را به درستی انتخاب و در جهت موفقیتهای علمی و فناوری حرکت میکند.
وی تصریح کرد: استان قزوین و مجموعه دانشگاهی آن از جمله دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) شرایط خوبی را برای توسعه پارک فناوری استان فراهم کرده است.
در ادامه سرپرست جهاد دانشگاهی واحد قزوین اظهار داشت: جهاد دانشگاهی به مثابه یک پارک و مرکز رشد بزرگ عمل میکند و اصولا در ترویج ادبیات پارکها و مراکز رشد علم و فناوری و تجاریسازی در کشور پیشتاز است.
عبدالله شفیعی گفت: فعالیت های نوآورانه و فناورانه می تواند زمینه ساز کارآفرینی فارغالتحصیلان و جوانان و نخبگان باشد.
وی تصریح کرد: جهاد دانشگاهی با دارا بودن هشت پارک و مرکز رشد علم و فناوری و ماهیت فعالیتهایش از بدو تاسیس تاکنون در حوزه علم و فناوری تجارب ارزشمندی در تشکیل و ایجاد شرکتهای موفق و دانشبنیان دارد.
سرپرست جهاد دانشگاهی واحد قزوین خاطرنشان کرد: توسعه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فناورانه از برنامههای جدی جهاددانشگاهی است از این رو جهاد دانشگاهی آمادگی دارد همکاریهای خود را در همه زمینهها در راستای رشد و توسعه استان گسترش دهد.
وی اعلام کرد: در حال حاضر در کشور بیش از 70 پارک و مرکز رشد فعال وجود دارد که در این میان نقش جهاد دانشگاهی در راهاندازی، همکاری با وزارت علوم و معاونت علم و فناوری و توسعه ادبیات این موضوع بیبدیل است.
شفیعی یادآور شد: نخستین نشریه علمی و ترویجی با عنوان رشد فناوری نیز با هدف توسعه ادبیات پارکها و مراکز رشد علم و فناوری و تجاری سازی توسط مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطان جهاد دانشگاهی تحت عنوان رویش منتشر میشود که انتشار این نشریه یکی از افتخارات حوزه فناوری کشور است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد با همکاری جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری قزوین همکاریهای ارزشمندی در شکلگیری هستهها، شرکتها و واحدهای فناور صورت گیرد.
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