صنایع و کارخانجات استان کرمانشاه باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی ظهر پنج شنبه در جلسه ای که به میزبانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان و با حضور رئیس سازمان صنایع و معادن، معاون برنامه ریزی استانداری، روسای بانک های عامل استان و دیگر مسئولین مرتبط با دستور کار بررسی و حل مشکلات صنایع و کارخانجات استان برگزار شد،عنوان داشت: مسئولین مرتبط با صنایع باید با تدبیر و برنامه ریزی درست و کارشناسانه نسبت به رفع مشکلات صنایع استان تلاش کنند و در این راستا با همت و تلاش مضاعف و با دلسوزی هرچه تمام تر گام بردارند.

در ادامه جلسه مدیران چند کارخانه و پروژه صنعتی که با مشکل برخورد نموده اند به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند که بعد از بحث و بررسی های لازم تدابیری برای رفع این مشکلات اندیشیده شد.

ازجمله واحدهایی که در این جلسه حضور داشتند می توان به شرکت تیرچه صنعتی کر، پوشش فوم دار غرب، روزنوش کرمانشاه، مرواریدغرب کرمانشاه، صنایع سلولزی، کیمیا ترانس باختر و جدار ایستا اشاره کرد.