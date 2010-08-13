وصیت شخصیتهای معروف آنلاین شد/ نکات خواندنی زندگی اسکارواید و دیکنز

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت انگلیسی Ancestry.co.uk وصیتنامه شخصیتهای معروفی علمی، هنری، ادبی و سیاسی را که بین سالهای 1861 تا 1941 از دنیا رفته اند به کاربران شبکه عرضه کرده است.

در این خصوص دن جونز از سایت Ancestry.co.uk توضیح داد: "این اطلاعات برای کسانی که به تاریخ علاقه مند هستند یک منبع بزرگ و جالب است. در این وصیتنامه ها جزئیاتی وجود دارند که می توانند به افسانه هایی که در مورد شخصیتهای بزرگ گفته می شود پایان دهد یا آنها را تائید کنند. برای مثال تاکنون تصور بر این است که کارل مارکس مالک مقدار زیادی پول باشد. این درحالی است که با خواندن وصیتنامه این فیلسوف آلمانی که در سال 1883 در لندن درگذشت می توان فهمید که وی تنها 250 استرلین برابر با 23 هزار پوند فعلی یا 28 هزار یورو را برای دخترش النور به ارث گذاشته است."

همچنین با بررسی اطلاعات مندرج در این سایت مشخص می شود که اسکار واید نویسنده انگلیسی نیز همانند کارل مارکس تنها 250 پوند برای فرزندان خود به ارث گذاشته است که این می تواند تائیدی بر جمله معروف واید باشد: "اگر نبوغم نباشد من هیچ چیز برای اظهار کردن ندارم."

اطلاعات سایت Ancestry.co.uk نشان می دهد که خانواده چارلز دیکنز در زندگی بسیار خوش شانس بودند چرا که این نویسنده معروف انگلیسی در وصیتنامه خود برای آنها حدود 80 هزار استرلین برابر با 1/7 میلیون پوند فعلی (حدود 5/8 میلیون یورو) به ارث گذاشته است.

همچنین دارایی سر آرتور کانن دایل خالق شخصیت گاراگاهی "شرلوک هولمز" که در سال 1931 درگذشت برابر با 3 میلیون پوند کنونی (حدود 6/3 یورو) بوده است.

براساس گزارش تلگراف، چارلز داروین، طبیعت شناس برجسته انگلیسی نیز که در سال 1882 درگذشت دارایی به ارزش 13 میلیون پوند فعلی (حدود 6/15 میلیون یورو) از خود به جا گذاشت.

دن جونز از سایت Ancestry.co.uk در ادامه افزود: "ما حفاریهای خود را در کشف اطلاعات مربوط به شخصیت معروف تازه آغاز کرده ایم. در آینده این اسناد حتی می توانند اطلاعاتی را درباره نادانسته های زندگی خصوصی شخصیتها عرضه کنند."