رمانی از فیتزجرالد به فارسی برگردانده شد/ انتشار "چشم گربه" اتوود

سهیل سمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: مضمون رمان "این سوی بهشت" همانند رمان مشهور فیتزجرالد "گتسبی بزرگ" تقابل احساسات رمانتیک و واقعیت توهم‌زا است و داستان جوان عاشق‌پیشه‌ای است که در تقابل با واقعیت‌های جاافتاده دچار درهم‌ریختگی و به همان اندازه سرخوردگی می‌شود.

این مترجم اضافه کرد: حجم ترجمه فارسی این رمان حدود 300 صفحه است و آن را برای چاپ به انتشارات ققنوس داده‌ام.

بسیاری از منتقدان بر این باوراند که فیتزجرالد در "این سوی بهشت" که سال 1920 و در واقع بعد از جنگ جهانی اول چاپ شد، شخصیت واقعی خود را گنجانده است؛ چون او هم در دانشگاه پرینستون تحصیل کرده بود و هم بسیاری از اعتقادات و رفتارهای شخصیت داستان به اعمال و باورهای نویسنده شباهت دارد.

سمی در ادامه از ترجمه کتابی تئوریک درباره تاریخ هنر خبر داد و گفت: این اثر نوشته پانوفسکی و عنوان آن "بنیادهای نظریه تاریخ هنر" است که انتشارات مینوی خرد به چاپ می‌رساند.

وی که پیشتر سه اثر از مجموعه کتاب‌های انتشارات راتلج را درباره مقولات ادبی با عناوین در باب طنز، در باب ادبیات و در باب داستان به فارسی برگردانده بود، از ترجمه کتابی دیگر از همین مجموعه خبر داد و گفت: این اثر نوشته ریچارد کرنی و عنوان آن "در باب ساختارشکنی" است که به زودی و بعد از اتمام کار ترجمه، آن را برای چاپ به نشر ققنوس می‌دهم.

این مترجم در ادامه از ترجمه کتابی از مارگارت اتوود خبر داد و گفت: عنوان این کتاب "چشم گربه" از نخستین کتاب‌های اتوود است. تِم اصلی این اثر مرور گذشته و زندگی یک زن و البته داستانی نوستالژیک و غم‌انگیز است که اتوود این مرور خاطرات را تا زمان حال ادامه می‌دهد.

به گفته سهیل سمی حجم کتاب "چشم گربه" هم 450 صفحه است و به زودی برای چاپ به انتشارات مروارید سپرده می‌شود.

این مترجم همچنین گفت: سه کتاب از نورمن میلر با عناوین "رویای آمریکایی"، "مدار رأس‌الجر" و "مدار رأس‌السرطان" غیر قابل چاپ اعلام شده است. کتاب "سایه باد" نوشته کارلوس لویی سافون هم به همین سرنوشت دچار شده و این در حالی است که ترجمه دیگری از همین کتاب مجوز گرفته و اکنون در بازار کتاب موجود است.