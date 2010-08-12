آخرین ایستگاه به جشنواره فیلم توکیو راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، فیلم مستند آخرین ایستگاه به کارگردانی هنرمند کرمانی" سید حمید حسینی" با موضوع زندگی افاغنه به جشنواره فیلم توکیو راه یافت.

این فیلم از بین پنج فیلم ایرانی پیشنهادی به جشنواره انتخاب شده است و عنوان تنها نماینده ایران در جشنواره فیلم توکیو به نمایش گذاشته خواهد شد.

فیلم آخرین ایستگاه به زندگی افغانیهایی می پردازند که به دلیل جنگ از کشور خود فرار کرده و آواره شده اند.

جشنواره فیلم توکیو یکی از معتبرترین جشنواره های آسیا به شمار می رود که در زمره جشنواره های بین المللی معتبر جهان محسوب می شود و مورد تائید انجمن تهیه کنندگان جهانی فیلم است.

این جشنواره مهر ماه سال جاری در کشور ژاپن برگزار می شود.