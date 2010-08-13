۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

باهدف ادغام مسلمانان در جامعه؛

شبکه تلویزیونی آلمانی برنامه ویژه رمضان پخش می‌کند

شبکه تلویزیونی آلمانی RTL2 اعلام کرده برنامه‌های ویژه‌ای برای مخاطبان مسلمان در طول ماه مبارک رمضان پخش می‌کند و همچنین در اوقات شرعی ماه رمضان آنها را از زمان اذان صبح و اذان مغرب مطلع می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری لوکال، کارستن مولینگز رئیس بخش بازاریابی شبکه تلویزیونی آلمانی RTL2 اعلام کرد: در رابطه با برنامه های ادغام می توان هرگونه نظریه پردازی انجام داد اما ما قصد داریم با این فعالیتها پیام روشنی ارسال کنیم.

وی افزود: این شبکه برای پیروان تمام ادیان برنامه سازی می کند. درست همانطور که هرسال ما حال و هوای عید پاک و کریسمس را در برنامه های خود منعکس می کنیم می خواهیم امسال نیز این اقدام را در ماه رمضان انجام دهیم.

کارستن مولینگز گفت: این شبکه می خواهد مخاطب غیر مسلمان خود را نسبت به موضوعی که اغلب در تلویزیون و سایر رسانه های آلمانی غایب است حساس کند تا آنها به موضوع ماه رمضان توجه کنند.

مسلمانان آلمان ماه رمضان را از روز 11 آگوست ( 20 مرداد ماه) آغاز کرده اند.

شورای مرکزی مسلمانان آلمان که نمایندگی 4 میلیون مسلمان آلمانی را برعهده دارد از تصمیم شبکه RTL2 استقبال کرد.

امین مازیک دبیرکل این شورا طی بیانیه ای گفت: این امر نشان می دهد ادغام در آلمان چقدر مؤثر بوده است، اقداماتی از این دست می تواند الگویی برای سایرین باشد.

