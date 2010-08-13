به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری لوکال، کارستن مولینگز رئیس بخش بازاریابی شبکه تلویزیونی آلمانی RTL2 اعلام کرد: در رابطه با برنامه های ادغام می توان هرگونه نظریه پردازی انجام داد اما ما قصد داریم با این فعالیتها پیام روشنی ارسال کنیم.

وی افزود: این شبکه برای پیروان تمام ادیان برنامه سازی می کند. درست همانطور که هرسال ما حال و هوای عید پاک و کریسمس را در برنامه های خود منعکس می کنیم می خواهیم امسال نیز این اقدام را در ماه رمضان انجام دهیم.

کارستن مولینگز گفت: این شبکه می خواهد مخاطب غیر مسلمان خود را نسبت به موضوعی که اغلب در تلویزیون و سایر رسانه های آلمانی غایب است حساس کند تا آنها به موضوع ماه رمضان توجه کنند.

مسلمانان آلمان ماه رمضان را از روز 11 آگوست ( 20 مرداد ماه) آغاز کرده اند.

شورای مرکزی مسلمانان آلمان که نمایندگی 4 میلیون مسلمان آلمانی را برعهده دارد از تصمیم شبکه RTL2 استقبال کرد.

امین مازیک دبیرکل این شورا طی بیانیه ای گفت: این امر نشان می دهد ادغام در آلمان چقدر مؤثر بوده است، اقداماتی از این دست می تواند الگویی برای سایرین باشد.