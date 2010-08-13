  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۵۹

محمد هاشمی با مهر مطرح کرد:

رئیس جمهور موظف به ابلاغ و اجرای همه قوانین مصوب است

رئیس جمهور موظف به ابلاغ و اجرای همه قوانین مصوب است

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه قوه مجریه و شخص رئیس جمهور تنها مجری قانون هستند نه مرجع تفسیر قانون، گفت: رئیس جمهور و قوه مجریه موظف به ابلاغ و اجرای همه قوانین هستند.

محمد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر قانون ندانستن مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کمک به مترو گفت: موضوع اساسی همین جاست که مرجع تشخیص قانون بودن یا نبودن لایحه یا طرحی که تمام مراحل قانونی خود را طی کرده است و برای اجرا ابلاغ شده است ، چیست.

وی با طرح این سئوال که آیا قوه مجریه یا شخص رئیس جمهور مرجع تشخیص قانون بودن یا نبودن قانون مصوب است ؟ عنوان کرد: قوه مجریه و شخص رئیس جمهور تنها مجری قانون هستند نه مفسر قانون و اینکه رئیس جمهور می گوید من آن را قانون نمی دانم خلاف قانون و خارج از حیطه مسئولیت ریاست جمهوری است.
 
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: رئیس جمهور وقوه مجریه موظف به اجرای قوانین ابلاغی هستند حتی اگر آن قوانین را قبول نداشته باشند.
کد مطلب 1132574

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها