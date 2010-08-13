رئیس جمهور موظف به ابلاغ و اجرای همه قوانین مصوب است

محمد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر قانون ندانستن مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کمک به مترو گفت: موضوع اساسی همین جاست که مرجع تشخیص قانون بودن یا نبودن لایحه یا طرحی که تمام مراحل قانونی خود را طی کرده است و برای اجرا ابلاغ شده است ، چیست.

وی با طرح این سئوال که آیا قوه مجریه یا شخص رئیس جمهور مرجع تشخیص قانون بودن یا نبودن قانون مصوب است ؟ عنوان کرد: قوه مجریه و شخص رئیس جمهور تنها مجری قانون هستند نه مفسر قانون و اینکه رئیس جمهور می گوید من آن را قانون نمی دانم خلاف قانون و خارج از حیطه مسئولیت ریاست جمهوری است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: رئیس جمهور وقوه مجریه موظف به اجرای قوانین ابلاغی هستند حتی اگر آن قوانین را قبول نداشته باشند.