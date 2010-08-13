بحث حمله به ایران جنگ روانی است / پیامدهای ناگوار ماجراجویی برای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر،نشریه "دی سایت" در تحلیلی با اشاره به زمزمه هایی که درباره حمله نظامی آمریکا علیه ایران و یا تکروی رژیم صهیونیستی در حمله به تاسیسات هسته ای تهران در ماههای اخیر راه افتاده است، نوشت : اولا چنین گزارشهایی برای جنگ روانی است؛ ثانیا اسرائیل می خواهد به ایران حمله کند اما نمی تواند، از طرفی آمریکا می تواند این کار را انجام دهد اما نمی خواهد.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه حمله به تاسیسات هسته ای ایران کار ساده ای مانند آنچه اسرائیل علیه راکتور هسته ای عراق در سال 1981 انجام داد نیست، به کاستیها و محدودیتهای زیاد ارتش رژیم صهیونیستی برای دست زدن به چنین ماجراجویی نظامی علیه ایران اشاره و خاطر نشان کرد : هیچ دستاورد راهبردی از این راه عاید اسرائیل نخواهد شد.

نویسنده در ادامه به بررسی شرایط دشوار آمریکا برای دست زدن به گزینه نظامی علیه ایران پرداخت و نوشت: آمریکا درگیر یک جنگ در افغانستان و تقریبا یک جنگ دیگر در عراق است. آمریکا باید برخلاف اسرائیل ملاکهای جهانی را نیز در نظر بگیرد و به مسائلی مانند قیمت نفت، ضربه های انتقامجویانه ایران در عراق و افغانستان و خلیج فارس که راهرو نفتی جهان محسوب می شود از طرف ایران در صورت حمله نظامی به تهران نیز فکر کند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب گزینه نظامی علیه ایران را با توجه به شرایط فعلی غیر قابل تصور و باور نکردنی ارزیابی کرد.

