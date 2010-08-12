24 پست از اسکله های بندرشهید رجایی نوسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عطاءالله صدر بعدازظهر پنجشنبه در نشست مطبوعاتی در سالن اجتماعات بندرشهید رجایی با اعلام این خبر افزود: از سال 85 نوسازی 24 اسکله بندر شهیدرجایی به طول 5 و هفت دهم کیلومتر با اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال که نصف هزینه پیشنهادی شرکتهای خارجی‌ بود آغاز و امروز به همت متخصصان داخلی به بهره برداری رسید.

وی بیان کرد: مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس 27 پست اسکله دارد که نوسازی سه پست باقیمانده آن نیز با 75 درصد پیشرفت تا آخر سال به بهره بردای می‌رسد.

صدر با اشاره به اینکه الگوبرداری از بتن قدیمی برای ساخت بتن جدید در آزمایشگاه مکانیک خاک صورت گرفته است، بیان کرد: استفاده از رول بلت بـرای حفظ مقـاومت برشی بین آرمـاتورهای تـرمیمی و استفاده از رنگ اِپّکسی غنی شده بـا روی بـرای جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی از عمده تـرین مـراحل اجرای این طرح بود.

وی با اشاره به اینکه بـا بهره برداری کامل از این اسکله‌ها برای 800 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد شد، اذعان داشت: در این مجتمع سالانه 40 میلیون تن کالا تخلیه و بارگیری می‌شود.

صدر عنوان کرد: از 6 باسکول توزین کامیونی برای ایجاد تاسیسات زیربنایی، تهیه و نصب قطعات و تجهیزات باسکولها 7 میلیارد تومان هزینه شده است که تسهیل در تـرافیک وسایل نقلیه سنگین ورودی و خروجی بندر و تعیین وزن بـار این وسایل از مزایای این دستگاها است.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: خطای مجاز این باسکول‌ها در هر 60 تن بار 10 کیلوگرم است که می تواند تا حدودی پاسخگوی ترافیک روزانه بالغ بر سه هزار کامیون و تریلر در مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس باشد.

وی در مورد روند اجرای مرحله دوم طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی گفت: این طرح با 310 میلیون یورو هزینه تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد. ساخت سه هزار و 20 متر اسکله با آبخور 16 متری از مراحل عمده اجرای این طرح است که با اتمام آن کشتی‌هایی تا ظرفیت 12هزار کانتینر در مجتمع بندری شهید رجایی پهلو می‌گیرند.

صدر تصریح کرد: با تکمیل این طـرح عملیات تخلیه و بـارگیری کانتینری در این مجتمع سالانه از سه میلیون به شش میلیون تی ای یو (TEU) افزایش می‌یابد.