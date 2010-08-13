۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۳۰

رنر در "انتقام‌جویان" بازی می‌کند

جرمی رنر بازیگر فیلم "جعبه درد" که برای بازی در این فیلم نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد بود در فیلم "انتقام‌جویان" بازی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر "انتقام‌جویان" که از ماه فوریه (بهمن) آینده کلید می‌خورد توسط استودیوی مارول تهیه می‌شود. جاس ودون کارگردانی این فیلم را بر اساس فیلمنامه‌ای نوشته زک پن نویسنده فیلمنامه‌های موفقی چون "هالک" و "مردان ایکس" برعهده دارد.

رابرت داونی جونیور، تریس همزورث، اسکاذلت یوهانسن و سموئل ال جکسن بازیگرانی هستند که پیش از این برای بازی در "انتقام‌جویان" با استودیو مارول به توافق رسیده‌اند. این فیلم قرار است ماه مه 2012 در سینماهای جهان اکران شود.

