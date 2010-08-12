باشگاه نتوانست بازیکنان لیست اول و دوم را جذب کند/ با صبر نتیجه می گیریم

صمد مرفاوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نحوه جذب بازیکنان مس کرمان اظهار داشت: بازیکنان تیم مس کرمان طبق لیست درخواستی البته از لیستهای مختلفی که من دادم جذب شدند.

وی در واکنش به اظهارات روزهای اخیر مدیرعامل مس در خصوص جذب بازیکنان گفت: بازیکنان لیست اول و حتی دوم من جذب تیم نشدند و مجبور بودم با توجه به شرایط باشگاه در فصل نقل و انتقالات لیستهایم را به صورت مکرر عوض کنم و بازیکنان در درجه های مختلف انتخاب لیست من جذب شدند.

سرمربی مس کرمان افزود: هم اکنون دو جای خالی در تیم مس کرمان داریم که فعلا شرایط مهیا نیست که جذب شوند اما هر موقع بخواهیم می توانیم دو سهمیه را جذب کنیم .

وی یادآورشد: شایعاتی درباره عدم رضایت من از دستیارانم هست که صحت ندارد و من تاکنون درباره دستیارانم با کسی مصاحبه نداشتم و در ضمن با همه دستیارانم تعامل دارم و در همه مراحل از نظرات آنها استفاده می کنم.

وی گفت: تیم مس از نو بازسازی شده و با تغییر اسکلت تیم دچار مشکل شدیم و با توجه به اینکه هماهنگی بچه ها با تفکرات فنی کادر فنی زمان می برد، باید کمی صبر کنیم تا به نتیجه برسیم.

وی اضافه کرد: هر چند شرایط بازار نقل و انتقالات به ضرر تیم بود و نتوانستیم مهره های اصلی را بگیریم اما تیمی که کنار هم جمع کردیم تیم خوبی است که باید فرصت داد که نتیجه بگیرد.

مرفاوی ابراز امیدواری کرد در بازی فردا مقابل شهرداری تبریز گام اول برای رسیدن به موقعیت مناسب را برداریم.

طی روزهای اخیر و پس از سه شکست پیاپی و شدت گرفتن انتقادات از نحوه جذب بازیکنان مدیرعامل مس کرمان گفته بود که تمامی بازیکنان مس کرمان طبق لیست مرفاوی جذب شده اند.