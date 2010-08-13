تخفیف ویژه نمایشگاه قرآن برای دانشجویان طرح "ضیافت اندیشه"

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی روز پنجشنبه در مراسم افتتاحیه طرح "ضیافت اندیشه" در تالار علامه امینی دانشگاه تهران با بیان اینکه طرح "ضیافت اندیشه" فرصت مغتنمی را ایجاد کرده تا دانشجویان کشور با یکدیگر آشنا و همراه هم باشند، گفت: دانشجویان شرکت کننده در این طرح می توانند با همنشینی و ایدههایی که مطرح می کنند زمینههای دوستی های پایدار را با یکدیگر برقرار کنند.
وی اضافه کرد: اگر در گذشته اردوهایی با تعداد دانشجویان محدود برگزار می شد، امروز به وسیله این طرح، اردوی با عظمت و صد هزار نفری دانشجویی فعالیت خود را آغاز میکند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: خداوند برای نیل به قرب الهی راههایی را برای بندگان خود برگزیده است که از جمله یکی از این راهها، ماه مبارک رمضان است.
وی ناهنجاریهای موجود در جامعه را به دلیل عدم رعایت حدود و بیتقوایی دانست و گفت: تقوا تنها برای آخرت انسانها نیست و سعادت انسان در دنیا، رسیدن به تقوا است.
