تخفیف ویژه نمایشگاه قرآن برای دانشجویان طرح "ضیافت اندیشه"

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی روز پنجشنبه در مراسم افتتاحیه طرح "ضیافت اندیشه" در تالار علامه امینی دانشگاه تهران با بیان اینکه طرح "ضیافت اندیشه" فرصت مغتنمی را ایجاد کرده تا دانشجویان کشور با یکدیگر آشنا و همراه هم باشند، گفت: دانشجویان شرکت‌ کننده در این طرح می توانند با همنشینی و ایده‌هایی که مطرح می ‌کنند زمینه‌های دوستی های پایدار را با یکدیگر برقرار کنند.

وی اضافه کرد: اگر در گذشته اردوهایی با تعداد دانشجویان محدود برگزار می‌ شد، امروز به وسیله این طرح، اردوی با عظمت و صد هزار نفری دانشجویی فعالیت خود را آغاز می‌کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: خداوند برای نیل به قرب الهی راههایی را برای بندگان خود برگزیده است که از جمله یکی از این راهها، ماه مبارک رمضان است.

وی ناهنجاریهای موجود در جامعه را به دلیل عدم رعایت حدود و بی‌تقوایی دانست و گفت: تقوا تنها برای آخرت انسانها نیست و سعادت انسان در دنیا، رسیدن به تقوا است.

حسینی افزود: اگر ایران اسلامی اکنون سرافراز است و علاقمندانی در سراسر جهان دارد به این دلیل است که ملتش از دیگران نمی‌هراسند و فقط از خداوند خود می‌ترسند.

وی تاکید کرد: اکنون با تهدیدها، تحریم‌ها و صدور قطعنامه‌هایی روبه رو هستیم اما مردم کشورمان به دلیل اعتقاد به خداوند متعال از این اقدامات دشمن نمی‌هراسند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه در نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم بیش از 15 هزار جلد کتاب قرآنی از جهان اسلام گردآوری شده و در معرض بازدید قرار گرفته است گفت: در این نمایشگاه در بخش بصیرت‌افزایی تلاش‌های بسیاری شده است. وی خاطرنشان کرد: امروز اگر صحبت از تهاجم فرهنگی می‌شود مسئله جدیدی نیست و فقط ابزارهای آن پیشرفت کرده است.

حسینی اضافه کرد: در فتنه سال گذشته نیز تمامی دنیا حتی با امکانات رسانه‌ای خود بسیج شدند تا ملت ایران را شکست دهند اما بصیرت بالای ملت ایران این هجمه دشمنان را با شکست مواجه کرد.