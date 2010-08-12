ابلاغ مجدد قوانین مصداق همگرایی بین قوای مقننه و مجریه است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدحسین فرهنگی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: البته قانونی که ابلاغ شده، لزومی ندارد دوباره و پس از مدتی ابلاغ شود.

وی افزود: این گونه ابلاغهای مجدد می تواند جنبه تاکیدی داشته باشد و لذا مانعی هم مبنی بر ابلاغ مجدد وجود ندارد.

فرهنگی اظهار داشت: در این میان باید به یک نکته نیز توجه داشت که لزومی ندارد قانونی که از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده، ‌دوباره ابلاغ گردد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با تاکید بر اینکه بهتر است دولت خود، قوانین را در مهلت مقرر ابلاغ کند، خاطرنشان ساخت: زمان اجرای قانون از زمان ابلاغ رئیس مجلس محاسبه می شود.

فرهنگی با تاکید بر روابط حسنه و مناسب دولت و مجلس، افزود: این مسائل به هیچ عنوان خللی در روند اجرایی کارها ایجاد نمی کند و اصل مهم و اساسی هر دو طرف ایجاد وفاق و همدلی برای توسعه کشور است.