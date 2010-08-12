تهدید هسته ای انتفاضه را خاموش نمی کند/جامعه جهانی تعدی به ایران را نمی پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتص در مطلب خود به سران رژیم اشغالگر قدس هشدار می دهد : یکی از محتمل ترین پیامدهای حمله اسرائیل به ایران واکنش جامعه جهانی است و سناریویی که در این مورد قابل تصور است فشار بی سابقه جامعه جهانی بر اسرائیل خواهد بود. این فشار جهانی می تواند شامل فشار از سوی آمریکا ( به شرط آنکه حمله بدون مجوز واشنگتن باشد) نیز باشد.

هاآرتص در ادامه می نویسد : جامعه جهانی برای خلع سلاح هسته ای اسرائیل به تل آویو فشار آورده و یا آنکه از سران اسرائیل خواهد خواست تا به NPT بپیوندند و تاسیسات هسته ای خود را تحت نظارت آژانس بین الملی انرژی اتمی قرار دهند.

در ادامه این مطلب به موضوع ان.پی.تی اشاره شده و آمده است : حمله توسط دولتی که دارای تسلیحات هسته ای بوده و از اعضای پیمان ان پی تی نیست به کشوری که به سلاح هسته ای مجهز نیست از سوی همه کشورها به شدت محکوم خواهد شد .

در این صورت اسرائیل باید تلاش کند تا با سایر کشورهای خاورمیانه به توافقی درباره خلبع سلاح برسد. اگر اسرائیل در برابر این فشار مقاومت کند ممکن است از سوی دیگر کشورها به خاطر استفاده نظامی و غیر نظامی از تاسیسات هسته ای منزوی شده و حتی مورد تحریم تسلیحاتی و نظامی قرار گیرد اگر هم در برابر فشارهای بین المللی تسلیم شود قدرت چانه زنی خود را از دست می دهد .

هاآرتص در ادامه مطلب خود می نویسد : نکته ای دیگری که باید آن را در نظر گرفت این است که این نکته مشخص خواهد شد که سیاستهای هسته ای اسرائیل اساسا اشتباه است و هیچ نشانه ای دال بر اینکه سیاست هسته ای اسرائیل حتی به یکی از اهداف خود دست یافته باشد وجود ندارد برای مثال این سیاست در جنگ 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه مانع حمله به مناطق مسکونی نشده است.

هاآرتص در بخش پایانی مطلب خود می نویسد : با تهدید هسته ای نمی توان یک انتفاضه را فرونشاند. در توافقات صلح اسرائیل با مصر و اردن هم توانمندی های هسته ای اسرائیل هیچ فایده ای در بر نداشت یا به طور عمده سبب کاهش تهدیدات ناشی از سلاح های متعارف بر ضد اسرائیل نشد.

از همه مهمتر اینکه هر وقت کشوری در خاورمیانه برنامه هسته ای خود را گسترش می دهد اسرائیل اطمینان خود را به موثر بودن قدرت بازدارندگی تسلیحات هسته ای خود از دست می دهد .