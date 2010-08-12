ساخت مجموعه ورزشی شهربابک آغاز می شود

حمید افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: شهرستان شهربابک باید در خصوص ساخت مجموعه های ورزشی و زیر ساختهای ورزش توسعه یابد.

وی افزود: در همین راستا و با پیگیریهای صورت گرفته پس از گذشته سه سال از تصویب ساخت ورزشگاه مس شهربابک در نهایت امروز مشکل زمین مجموعه ورزشی برطرف شد.

فرماندار شهربابک گفت: ساخت این مجموعه ورزشی از ابتدای شهریور ماه در شهربابک آغاز می شود.

افضلی همچنین خاطرنشان کرد: با پیگیریهای انجام شده شرکت مس پروانه تیم فوتبال زغالسنگ کرمان که در لیگ دسته سوم فوتبال کشور حضور داشت را برای باشگاه شهربابک خریداری کرد و از اول مهرماه که بازیهای دسته سه شروع می شود تیم فوتبال مس شهربابک در لیگ حضور خواهد داشت.

هم اکنون شرکت مس در استان کرمان یک تیم فوتبال در لیگ برتر دو تیم در رفسنجان و سرچشمه در لیگ دسته اول فوتبال و یک تیم از شهربابک در لیگ دسته سوم فوتبال کشور دارد.