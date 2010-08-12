مدیران گلستان برابر مردم پاسخگو باشند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مرادعلی منصوری بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری رامیان افزود: تا زمانی که مسائل سیاسی در منطقه حاکم باشد کسانی که ضرر می کنند مردم هستند و ضرورت دارد که مجموعه ادارات در جهت تقویت هم حرکت کنند.

وی اظهار داشت: مجموعه ادارات باید همانند مجلس و دولت که با وجود اینکه تابع هم نبوده و هریک وظایف جداگانه ای را انجام می دهند در جهت تقویت هم و خواست و صلاح مردم حرکت می کنند.

وی به سفر قریب الوقوع ریاست جمهور به استان اشاره و خواستار انجام تمهیدات لازم به منظور استقبال باشکوه مردم از هیئت دولت شد.

سمیعی فرماندار شهرستان رامیان نیز ضمن گرامیداشت فرارسیدن ماه مبارک رمضان به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از ابتدای مهرماه اشاره و خاطرنشان کرد: زمینه و بستر مناسب برای اجرای طرح آماده شده و مدیران دستگاههای اجرایی موظفند در فرصتهای مختلف ابعاد و ضرورت اجرای طرح را برای مردم تبیین نمایند.

وی با بیان اینکه دو هزار و 119 نفر سهمیه اشتغال برای شهرستان درنظر گرفته شد، خواستار جدیت و تلاش مسئولان در تحقق این سهم تا پایان سال شد.



فرماندار رامیان به طرح مسکن مهر در استان اشاره کرد و افزود: استان گلستان در خرداد امسال با هفت پله صعود در اجرای مسکن مهر رتبه 22 کشوری را کسب کرده است است که ارتقای این مهم همت و تلاش مضاعف مسئولان ذیربط را می طلبد.

سمیعی بیان داشت: در سطح شهرستان نیز در شهر خان به بین کار اسکلت ساختمان به پایان رسیده است و در شهر دلند زمین تحویل پیمانکار شده و در شهر رامیان نیز پیمانکار جدید انتخاب و شروع بکار نموده است.

وی در ادامه به نهضت ساخت خانه های بهداشت روستایی در سطح کشور اشاره و از کلیه دست اندرکاران خواستار همکاری بیشتر در این بخش شد.