طراحی مدرسه قرآنی در نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عزتی مسئول بخش آموزش قرآن در رابطه با 43 برنامه غرفه آموزش که تا پایان نمایشگاه بین‌المللی ادامه خواهد داشت گفت: مخاطبان غرفه آموزش را دانش‌آموزان پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی، فرهنگیان و اولیا تشکیل می‌دهند.

وی افزود: بحث آموزش قرآن طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت آموزش و پرورش سپرده شده است . از این رو یک مدرسه نمادین قرآن طراحی کرده‌ایم که در آن انواع کلاسها و فعالیتهای قرآنی که در وزارت انجام می شود به نمایش در آمده است.

عزتی در معرفی غرفه‌های این نمایشگاه به طراحی برنامه‌های جذاب برای کودکان پیش دبستانی و مسابقات قرآنی برای تمامی سطوح اشاره کرده و اظهار داشت: در این بخش دو غرفه مجزا برای مراکز دارالقرآن و دارالقرآن مجازی در نظر گرفته ایم. در 650 مرکز دارالقران ما تا کنون دو ملیون و ششصد ملیون نفر آموزش دیده‌اند و برای اولین بار نیز اقدام به راه‌اندازی دارالقرآن مجازی کرده‌ایم که می‌توان آن را بعد از دانشگاه علوم حدیث یکی از پیشرفته ترین دارالقرآن های از این دست نام برد.

عزتی حضور متمرکز آموزش و پرورش در نمایشگاه را که برای اولین بار به طور متمرکز صورت گرفته نشانه‌ای از اهمیت بحث آموزش قرآن برای آن وزارت برشمرده و سطح کیفی نمایشگاه را نسبت به سالهای گذشته بسیار بهتر ارزیابی کرد و افزود: کاملاً مشهود است که امسال تمهیدات بهتر و برنامه‌های متنوع تری برای نمایشگاه در نظر گرفته شده است.