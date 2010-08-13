بودجه 5/7 میلیارد تومانی استانداری تهران برای احداث 16 پروژه ورزشی

به گزارش خبرنگارمهر، موافقت تخصیص این اعتبارعمرانی ازسوی مرتضی تمدن استاندار تهران با هدف افزایش سرانه ورزشی در کلانشهر تهران مردادماه جاری انجام و در اختیار تربیت بدنی استان تهران قرار گرفته است.

قرار است این اعتبارات برای احداث سالنهای ورزشی در نقاط پرجمعیت شهر تهران هزینه شود. احداث استخر سرپوشیده در بلوار استاد معین، ساخت سالن ورزشی و استخر سرپوشیده در 20 متری شمشیری، تکمیل دو استخر ویژه جانبازان و معلولین و تکمیل پروژه سالن چند منظوره منطقه خانی آباد نو ازجمله طرح های عمرانی در دست اقدام اداره کل تربیت بدنی استان تهران است.

مدیریت تربیت بدنی استان تهران با اولویت قراردادن پروژه های عمرانی و افزایش فضاهای ورزشی درسطح تهران برخورداری بیشتر شهروندان پایتخت از امکانات ورزشی و امکان بیشتر برای رشد و کشف استعدادهای ورزشی را دنبال می کند.