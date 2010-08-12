کمیته اطلاع رسانی طرح هدفمندکردن یارانه ها در لرستان تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان ظهر پنج شنبه در جلسه کارگروه هدفمندی یارانه ها در سخنانی اظهار داشت: هدفمند کردن یارانه ها می تواند نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران زمین باشد.

وی با بیان اینکه این طرح موجب از بین رفتن فاصله طبقاتی در سطح جامعه می شود، یادآور شد: هدفمند کردن یارانه ها یکی از کارهای اساسی دولت در راستای تحقق عدالت اجتماعی است.

دهمرده با اشاره به برنامه ریزی دشمنان قسم خورده نظام برای جلوگیری از خوب اجرا شدن این طرح، یادآور شد: دشمنان امروز روی این موضوع سرمایه گذاری کرده اند و از هر شیوه ای استفاده می کنند تا به این کار بزرگ لطمه بزنند.

استاندار لرستان اطلاع رسانی به مردم و آگاهسازی جامعه را در این زمینه مهم ارزیابی کرد و گفت: اگر مردم را به طور کامل در جریان چگونگی اجرای این طرح قرار ندهیم و مردم توجیه نشوند آن گونه که باید و شاید به موفقیت نمی رسیم.

دهمرده با بیان اینکه تجربه نشان داده است جایی که مردم در جریان قرار نگرفته اند موفق نبوده ایم، یادآور شد: آنچه در راستای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مهم است اطلاع رسانی کافی و به روز است.

وی با یادآوری اینکه اطلاع رسانی شیوه های مختلفی دارد، افزود: باید یک بسته عالمانه در زمینه اطلاع رسانی تدوین شود و کمیته اطلاع رسانی طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز شکل بگیرد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه باید بیشترین کار را روی کمیته اطلاع رسانی بگذاریم، یادآور شد: صدا و سیما نیز باید تلاش کند با ارائه راهکارها خلا موجود در این زمینه را از بین ببرد.

دهمرده با تاکید بر ضرورت تشریح مزایای این طرح برای عموم مردم، خاطر نشان کرد: باید به مردم گفته شود که در پی اجرای این طرح توده مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم چه سودی می برند.

وی ادامه داد: این در حالی است که اطلاع رسانی به صورت منطقی و هدفمند انجام نشود تجربه نشان داده است که اثر معکوس می گذارد.

استاندار لرستان با اشاره به ترفندهای دشمنان نظام در این زمینه، افزود: یکی از راههایی که دشمنان در پیش گرفته اند مغشوش کردن افکار مردم و شایعه سازی در مورد طرح هدفمند کردن یارانه ها است.

دهمرده با ابراز اطمینان به مردم که هیچ گونه جای نگرانی در این زمینه نیست، یادآور شد: نباید در راستای اجرای هدفمند یارانه ها به صورت جزیره ای عمل شود بلکه باید همه دستگاههای دست اندرکار با هم تعامل داشته باشند.

وی با تاکید بر ضرورت تشکیل هر چه سریعتر کمیته اطلاع رسانی و استفاده از خبرنگاران و رسانه ها به عنوان بازوان توانمند مدیریت اجرایی استان، ابراز امیدواری کرد لرستان در زمینه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور حائز رتبه بالایی شود.

استاندار لرستان همچنین خواستار استفاده از تجربیات استانهای دیگر در این زمینه شد و بیان داشت: استفاده از فکر و توان متخصصان و صاحبان اندیشه نیز در راستای اجرای این طرح ضروری است.