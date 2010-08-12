410 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان مرکزی خریداری شد

به گزار ش خبرنگار مهر در اراک مسلم پورقاسمیان ظهر پنج شنبه در مراسم تقدیر خبرنگاران استان مرکزی با بیان اینکه پیش بینی می شود تولید گندم در استان به 520 هزار تن برسد، افزود: از این مقدار تولید بالای دو درصد آن سن زده بوده اند که حدود 30 هزار تن آن برگشت داده شده است.

وی با اشاره به اینکه تولید مازاد بر نیاز استان به استانهای همجوار صادر می شود افزود: استان مرکزی مقام 17 تولید گندم را داشته است که امسال با توجه به افزایش تولید پیش بینی می شود به مقام هفتم تولید گندم در کشور دست پیدا کنیم.

پورقاسمیان از برپایی جشن بالاترین رکورد تولید گندم در استان خبر داد و اظهار داشت: به شکرانه تولید گندم این جشن به زودی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه چهارمین تولید کننده جو در کشور به شمار می آییم تصریح کرد: تاکنون 70 هزار تن جو مازاد بر نیاز از کشاورز خریداری شده است.

وی با اشاره به رتبه شش تولید پسته استان اظهار داشت: همچنین استان مرکزی مقام پنجم تولید انواع هلو را داراست.

پورقاسیمیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه خبرنگاران عملکرد دولت را به گوش مردم می رسانند اظهار داشت: خبرنگاران در قبل و بعد جنگ در اطلاع رسانی به مردم پیشتاز بوده اند.

وی با اشاره به صداقت و حق گویی خبرنگاران تصریح کرد: وجود ابزارهای پیشرفته در عرصه اطلاع رسانی باعث شده که سرعت اطلاع رسانی سریعتر شود.

در این مراسم از خبرنگاران رسانه های محلی و کشوری حوزه سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تقدیر شد.