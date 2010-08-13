طرح توسعه روستایی در خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا هادربادی شامگاه پنج شنبه در حاشیه شورای اداری استان در جمع خبرنگاران توسعه روستایی را مؤلفه اصلی توسعه در سطح ملی دانست و افزود: در این راستا شناخت، بررسی، تجزیه و تحلیل ظرفیتهای تولیدی زمینههای اشتغال، محدودیتها در روستاها و در نهایت تهیه و تدوین برنامه های جامع منجر به تحول اقتصادی و تولیدی در روستاها ضروری است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: دستیابی به این شناخت ضرورت انجام مطالعات جامعی را می طلبد تا بتوان از این طریق برنامه و الگوی مناسبی برای توسعه و بهبود کشاورزی و توسعه روستایی پیدا کرده و با تعمیم آن به سایر روستاها راهکار مناسب برای بهبود وضعیت معیشت روستاییان فراهم کرد.
هادربادی اضافه کرد: با این نگاه پروژه مطالعات کشاورزی در مقیاس کوچک و طرح توسعه روستایی به منظور کاهش فقر بر اساس تقاضای وزارت جهاد کشاورزی و قراردادهای بین سازمان همکاری بین المللی ژاپن(جایکا) و همکاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در سطح 15 هزار و 26 هکتار در حوزه آبخیز القورات بخش مرکزی شهرستان بیرجند از ابتدای تیرماه سال جاری اجرا شد.
وی یادآور شد: هدایت و نظارت فنی بر پروژه به کمیته راهبری استانی(SC) واگذار شده است که بر این اساس کمیته مذکور در سازمان جهاد کشاورزی استان با حضور معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی و بینالمللی وزارت، معاون برنامه ریزی استانداری، تعدادی از مسئولان و کارشناسان وزارتخانه و دستگاههای اجرایی ذی ربط در استان، معاونان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل شد.
هادربادی افزود: تدوین و ارائه طرح جامع و فراگیر به منظور بهبود معیشت پایدار کشاورزان و توسعه روستایی از اهداف اجرای طرح است.
