مشکلات هنرمندان استانها با برنامه ریزی مدون حل شدنی است

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، حمید شاه آبادی در همایش هنرمندان استان یزد که در تالار فرهنگ برگزار شده اظهار داشت: در همه حوزه های هنر باید نگاه فرابخشی و ملی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه موسیقی انتظارات بسیار متفاوت است، بیان داشت: در حوزه موسیقی یک نگاه سخت گیرانه در یک طرف و یک نگاه آزادانه در طرف دیگر وجود دارد که ملاک ما در معاونت امور هنری این است که از موسیقی سازگار با هنجارهای جامعه حمایت کنیم.

شاه‌آبادی خاطرنشان کرد: استان یزد در حوزه تجسمی افتخارات بسیاری کسب کرده و این مسئله نشان دهنده وجود ظرفیتهای فراوان هنری در این استان است.

وی عنوان کرد: در حوزه عکس نیز شاهد توسعه و رواج این رشته هنری در استان یزد هستیم.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه اظهار داشت: باید برای برگزاری شبکه فروش محصولات تجسمی استانها در کشور اقدام جدی صورت بگیرد.

وی یادآور شد: در حوزه تئاتر به رغم آنچه انجام گرفته نیازمند نگاه ویژه مردم و مسئولان در اجراهای تئاتر عمومی هستیم.

حمایت جدی از اجراهای عمومی صورت می گیرد

شاه آبادی تاکید کرد: در سال آینده حمایت جدی از اجراهای عمومی صورت خواهد گرفت.

وی همچنین با اشاره به اینکه توجه جدی به آموزش در سرلوحه کار معاونت هنری قرار دارد، ادامه داد: تلاش خواهیم کرد هنرستانهای هنرهای زیبای استانها را بر اساس نیازهای منطقه تجهیز کنیم.

شاه‌ آبادی خاطرنشان کرد از آموزشگاه هایی که نیاز بومی هر استان است حمایت خواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار فعالیت بیشتر هنرمندان استانها شد و تاکید کرد: از هنرمندان استانها انتظارات ویژه ای داریم.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه حق هنر بیشتر از مسائل دیگر است، اظهار داشت: ما از تعدد دستگاه های فرهنگی و هنری ناراحت نیستیم، زیرا دستگاه متولی فرهنگ و هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

اختصاص 1.5 میلیارد تومان به فعالیتهای هنری در رشته تئاتر

وی با اشاره به اینکه اصحاب فرهنگ و هنر باید تلاش خود را مضاعف کنند تصریح کرد: ما باید کاری کنیم که فرهنگ و هنر دغدغه همه مردم شود و مورد بی مهری آنها قرار نگیرد.

شاه آبادی افزود: در سال جاری یک میلیارد و500 میلیون تومان به فعالیت های هنری در رشته تئاتر اختصاص داده ایم.

وی همچنین عنوان کرد: 40 درصد بودجه فرهنگی دولت در سفرهای استانی به فعالیت های عمرانی اختصاص دارد.