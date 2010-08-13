اعلام ویژه برنامه‌ های صدا و سیمای مرکز یزد در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، صدا و سیمای یزد در دو بخش رادیویی و تلویزیونی با ارائه برنامه‌های متنوع در مقوله‌ های مذهبی، خانوادگی، سلامت و سریال، در بهار قرآن میهمان خانه ‌های مردم استان یزد خواهد بود.

در بخش سیما برنامه ویژه سحر به مدت 75 دقیقه یک ساعت قبل از اذان صبح آغاز می‌ شود و تا 20 دقیقه بعد از اذان ادامه دارد.

در این برنامه حجت ‌الاسلام اعرافی در مورد مباحث اخلاقی سخرانی می‌ کند. از دیگر آیتم‌ های برنامه سحر می ‌توان به زمزمه‌ های آسمانی اشاره کرد.

این برنامه به تهیه‌ کنندگی محمدعلی غلامی تهیه می‌ شود.

یک جزء قرآن عنوان دیگر برنامه سیمای یزد در ماه رمضان است که بعد از اذان صبح یک جزء قرآن توسط قاریان مصری تلاوت می‌ شود.

مباحث مذهبی و اخلاقی نیز برنامه ‌ای است که هر شب به مدت 10 دقیقه با حضور حجت ‌الاسلام ابوترابی به مباحث مذهبی و اخلاقی می ‌پردازد.

این برنامه به تهیه ‌کنندگی صادق اسلامی تهیه می‌ شود.

ویژه افطار (ثانیه‌های آسمانی) نیز هر شب افطار به مدت 70 دقیقه از شبکه تابان به طور زنده پخش می ‌شود. در این برنامه میهمانان ویژه حضور دارند که بخشی از زندگی آنها به تصویر کشیده می‌ شود.

از آیتم ‌های این برنامه می ‌توان به یک شاخه معرفت، آداب و رسوم در استان یزد و ... اشاره کرد. این برنامه به تهیه ‌کنندگی مهدی شاکر اردکانی تهیه می‌ شود.

راه تندرستی نیز هر هفته با دو برنامه 30 دقیقه ‌ای در روزهای پنج ‌شنبه و جمعه با مباحث پزشکی در مورد ماه مبارک رمضان از شبکه تابان پخش می ‌شود.

این برنامه به تهیه‌ کنندگی سیدمحسن شمس‌الدینی تهیه می‌ شود.

آینه ذکر نیز عنوان برنامه ‌ای است که با طرح مباحث احکام ماه مبارک رمضان توسط حجت ‌الاسلام سیدکاظم مدرسی پاسخگوی روزه‌ داران استان یزد خواهد بود.

سریال نون و ریحون نیز ویژه ماه مبارک رمضان است که هر شب ساعت 21 از شبکه تابان پخش می‌ شود.

در بخش صدا نیز برنامه ‌های ویژه‌ ای به مناسبت ماه مبارک رمضان پیش ‌بینی شده است.

ترنم وصال در سحرهای ماه مبارک رمضان مهمان مردم یزد است و شنوندگان یزدی می‌ توانند دعای پر فیض سحر، دعای ابوحمزه ثمالی، مناجات منظوم حضرت علی (ع)، دعای مجیر، مناجات فارسی، اذان صبح و نیایش را از برنامه ترنم وصال بشنوند.

طرح مباحث کارشناسی با موضوعات اخلاقی و احکام ماه مبارک رمضان از دیگر بخش‌های این برنامه است.

ضیافت نور عنوان ویژه برنامه‌ ای با ساختار ترکیبی نمایشی و رویکرد آموزشی، سرگرمی و اطلاع‌ رسانی است که هر روز از ساعت 18 تا 20:30 از شبکه استانی صدای مرکز یزد پخش می‌ شود.

این برنامه شامل بخش‌های گزارش، تلفن، پیامک، ادعیه و اذکار کوتاه، بهداشت رمضان، احکام رمضان، نمایش، گفتگو با چهره‌های برتر استان (قاریان، حافظان، خادمان مساجد، موذنان)، ‌مناسبت‌های ایام و جوانان مسجدی است.

تیرهای شیطان نیز عنوان برنامه‌ای 10 دقیقه‌ ای است که هر روز از ساعت 8:55 تا 9:50 دقیقه از صدای مرکز یزد پخش خواهد شد.

این برنامه دینی و مذهبی است و محتوای آن به دامهایی اشاره دارد که شیطان بر سر راه انسان پهن می ‌کند.