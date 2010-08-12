شورای شهرهای کشور در اختیار شهرداری ها قرار گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیزاده ظهر پنج شنبه در نشست خبری به مناسبت تجلیل از خبرنگاران آمل در اتاق کارش گفت: برای کاشت یک تیر برق و بسیاری از اقدامات ساده حوزه شهری مدیران سیاسی شهر نقش دارند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر علت بهره برداری نشدن چندساله تنها هتل شهر آمل گفت: تکلیف هتل هنوز مشخص نیست زیرا هنوز شورای شهر چگونگی کارکرد این هتل را پس از گذشت سالها مصوب نکرده است.

شهردارآمل همچنین به برگشت داده شدن 18میلیارد ریال از اعتبارات شرکت کاله به شهرداری آمل که در بافت حریم قانونی شهر قرار داشت خبر داد و گفت: به 13 کارخانه بزرگ که در داخل حریم قرار دارند و پول این بخش را به تهران منتقل می کنند ابلاغ کردیم این اعتبارات را برگشت دهند و به حساب شهرداری آمل واریز کنند.

علیزاده به بودجه 44 میلیارد تومانی امسال شهرداری آمل و 9 سازمان وابسته به شهرداری اشاره کرد و ادامه داد: بودجه امسال حدود 30 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته که این حدود 60 درصد به بخش عمرانی و 40 درصد در بخش جاری هزینه خواهد شد.

وی اضافه کرد: با وجود کاهش ساخت و سازها و رکود کشوری در این بخش، درآمد شهرداری آمل تاکنون افزایش داشته و این روند نیز ادامه خواهد داشت.