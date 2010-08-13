پنج پرنده شکاری در معرض انقراض در کرمان رهاسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، عباسعلی دامنگیر شامگاه پنجشنبه در مراسم رهاسازی پنج پرنده شکاری منحصر بفرد در حیات وحش کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: پنج قطعه پرنده شکاری در کرمان در حیات وحش رها سازی شده است که شامل یک قطعه کرکس سیاه، یک قطعه کرکس معمولی، یک قطعه عقاب طلایی و دو قطعه سارگپه پا بلند است که توسط واحد محیط طبیعی این اداره کل علامت گذاری و در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند.

وی افزود: نصب علامتهای مذکور با روش استفاده از فلکسی بنر که برای نخستین بار در کشور توسط کارشناسان اداره کل استان کرمان ابداع و مورد آزمایش قرار گرفت انجام شد، در روش مذکور با توجه به استفاده از فلکسی بنرهای رنگی که قابلیت ثبت اطلاعات فراوانی همچون محل علامت گذاری و آدرس پست الکترونیکی را دارد می توان از راه دور اطلاعات مذکور را رویت نمود.

دامنگیر گفت: این روش می تواند گام مهمی در تعیین جابجایی های پرندگان، مهاجرت، تخمین جمعیت و سایر فعالیتهای تخصصی در خصوص ارتقاء دانش علمی جهت شناخت زندگی پرندگان باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان خاطرنشان کرد: در راستای اهداف اصلی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص حفاظت از حیات وحش و تیمار وحوش نیازمند به درمان، سایت مراقبت و نگهداری در این اداره کل احداث شده و طی چند سال اخیر بیش از 320 مورد از انواع پرندگان، پستانداران و خزنده گان مکشوفه و ضبط شده در این سایت درمان و به دامان طبیعت بازگردانده شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کرمان در ادامه خاطر نشان کرد: برخی از این جانوران به دلیل وارد آمدن صدمات زیاد متاسفانه توانایی رها سازی در طبیعت را نداشته که در نتیجه جهت تنویر افکار عمومی بصورت امانی تحویل مراکز مجاز اهم از پارکها، باغ وحشها شده اند.