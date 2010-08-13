آغاز ساخت هشتمین واحد دانشگاهی منطقه آزاد چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات ساخت پردیس بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد صنعتی چابهار، معاون و مدیران مراکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان، فرماندار چابهار و دیگر مسئولان منطقه و استان در منطقه آزاد چابهار آغاز شد.

احمد اکبری رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان در مراسم کلنگ زنی پردیس بین الملل این دانشگاه در چابهار گفت: پردیس بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان با زیربنای 5 هزار متر مربع در زمینی به مساحت 16 هکتار در مدت زمان 14 ماه به بهره برداری خواهد رسید.

در حال حاضر در منطقه آزاد و شهر چابهار 7 واحد دانشگاهی با ظرفیت 7 هزار دانشجو فعال است.