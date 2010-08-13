به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی ایران در دو بخش اهداف ثابت و پروازی که یک ماه گذشته را در اردوهای تدارکاتی ایتالیا و اتریش و درنهایت در رقابت‌های قهرمانی جهان در آلمان حاضر بودند در چند سفر هوایی به تهران باز می‌گردند تا در روزهای باقیمانده تا بازیهای آسیایی گوانگجو تنها در تهران اردو بزنند.

اردوهای تدارکاتی ملی پوشان در این مدت در تهران برگزار می‌شود و تنها تیراندازان اهداف ثابت ابتدا در مسابقات بین المللی چک و از همان کشور راهی مجارستان می‌شوند تا در یک مسابقه تیراندازی در قاره اروپا حاضر شوند.

تیراندازان پروازی هم تا زمان بازیهای آسیایی گوانگجو حضور در یک تورنمنت دوستانه در ایتالیا را پیش رو خواهند داشت.

پنجاهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان و انتخابی المپیک لندن از هشتم تا بیستم مردادماه در مونیخ آلمان برگزار شد که کاروان ایران موفق به کسب یک سهمیه المپیک از این دیدارها شد.