۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۴۲

محققی‌درگفتگوبا‌مهر اعلام کرد:

شرایط نقل و انتقال برای دانشجویان علوم پزشکی 11 دانشگاه کشور

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: دانشجویان علوم پزشکی که در 11 دانشگاه با آموزش پزشکی دارای اصلاحات پذیرفته می شوند با شرایط خاص امکان انتقال را دارند.

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی، رشته پزشکی در حال حاضر در 11 دانشگاه بر اساس طرح تحول در دوره آموزش پزشکی عمومی اجرا می شود و شیوه آموزش در این دوره با سایر دانشگاههای علوم پزشکی متفاوت است.

وی اضافه کرد: به دلیل تفاوت در عناوین، توالی برنامه ها، زمان بندی ورود، نحوه ارائه مطالب و سایر بخشهای این دوره، امکان انتقال دانشجویان پذیرفته شده در رشته پزشکی در این 11 دانشگاه علوم پزشکی کشور به سایر دانشگاهها وجود ندارد اما در صورت هماهنگی و یکسان بودن نحوه ارائه دروس امکان انتقال دانشجویان بین این 11 دانشگاه وجود دارد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: در حال حاضر دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، ایران، تهران، جندی شاپور اهواز، سبزوار، شاهرود، شهیدبهشتی، شیراز، لرستان، مازندران و یزد اعلام کرده اند که با توجه به اجرای برنامه آموزشی جدید رشته پزشکی (طبق مصوبات شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی) امکان جابجایی و انتقال پذیرفته شدگان از این دانشگاهها به دیگر دانشگاه های علوم پزشکی وجود ندارد.

