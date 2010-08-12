عرضه 11 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه قرآن کریم خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری فر ظهر پنج شنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت: بیش از 10 هزار جلد کتاب و نرم افزار در ششمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم خراسان جنوبی عرضه شده است.

وی با بیان اینکه 51 ناشر در ششمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم خراسان جنوبی کتاب‌های خود را عرضه کرده اند، اظهار داشت: این ناشران از استان‌های تهران، مشهد، قم، اصفهان و خراسان جنوبی در این نمایشگاه حضور دارند.

مطهری فر تاکید کرد: از جمله بخش‌های منحصر به فرد این نمایشگاه، بخش مربوط به آموزش نابینایان است که در این بخش کتاب بریل ویژه قرآن آموزان نابینا برای اولین با به نمایش گذاشته شده است.

وی بیان داشت: نمایشگاه بزرگ قرآنی خراسان جنوبی در هشت بخش شامل نشر مکتوب، نرم افزار، محافل و مراسم، هنری، پژوهش، آموزش، کودک و نوجوان و خانواده در فضایی بالغ بر یک هزار و 350 متر مربع برپا شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی برگزاری محافل انس با قرآن، جلسات تفسیر قرآن و مسابقات فرهنگی را جمله برنامه‌های جانبی نمایشگاه بزرگ قرآنی خراسان جنوبی برشمرد.

وی ادامه داد: برگزاری این چنین نمایشگاه ها ، فرصت مناسبی برای رسوخ در دل های مردم و افزودن بر غنای معنوی آن است.

وی با اشاره به توجه ویژه در این نمایشگاه به بحث آموزش، گفت: امیدواریم با برگزاری کارگاه های آموزشی قرآنی در این نمایشگاه شاهد رشد و تحول ویزه ای در امر آموزش نسبت به سال های گذشته در این نمایشگاه باشیم.

وی در پایان از ستاد اقامه نماز، موسسات فرهنگی قرآنی استان، خانه طراحان گرافیک و جمعی از هنرمندان استان که در برپایی این نمایشگاه همکاری نموده اند تقدیر و تشکر کرد.