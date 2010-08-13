مازنی ها 34 میلیارد ریال به کمیته امداد کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قربانی پنج شنبه شب در جلسه شورای مشارکتهای مردمی استان در ساری افزود: مردم خیر و نوعدوست مازندران در چهار ماهه نخست امسال 34 میلیارد و 740 میلیون ریال کمک های مردمی و صدقات به کمیته امداد امام خمینی درسطح استان اهدا کردند که نسبت به چهار ماهه اول سال گذشته 29 درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش اکرام نیز در چهار ماهه سال جاری 9 میلیاردو 443 میلیون ریال توسط حامیان و خیرین به حساب فرزندان ایتام واریز شده است که در مقایسه با چهار ماهه سال گذشته شاهد رشد 40 درصدی درآمدها بوده ایم.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام مازندران یادآور شد: در حال حاضر تعداد 70 هزار و 896 خانوار با جمعیتی بالغ 141 هزار و 532 نفر در سطح استان تحت پوشش این نهاد هستند.

وی افزود: با عنایت به اینکه درآستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان قرار داریم این نهاد با بسیج کلیه نیرو و امکانات آمادگی دارد همانند سنوات گذشته در ایام ماه مبارک رمضان بویژه هفته اطعام نیازمندان و اکرام ایتام که 15 تا 21 ماه مبارک رمضان همزمان با فراخوان طرح اکرام ایتام نسبت به اجرای طرح محسنین و آتیه ایتام به منظور مساعدت به خانواده های تحت حمایت و ایتام اقدام خواهد شد.

وی تصریح کرد: این نهاد آمادگی دارد زکات فطره ، کفاره غیر عمد ، کمک به نیازمندان آبرومند را جمع آوریی و در اسرع وقت بین نیازمندان توزیع نماید و مردم نوعدوست می توانند جهت شرکت در این امر خداپسندانه به دفاتر کمیته امداد محل سکونت خود مراجعه و یا وجوه اهدائی خود را به شماره حساب 3314 نزد بانک صادرات شعبه میدان شهدا ساری به نام کمیته امداد مازندران واریز نمایند.