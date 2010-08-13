والیبال کرمان در برزخ بودن / 30 درصد قرارداد پارسال بازیکنان پرداخت نشد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، این روزها بازار شایعات اطراف تیمهای لیگ برتری استان کرمان گرم شده است یکی از این شایعات که مدتها اطراف ورزش استان وجود دارد و از اواسط سوپر لیگ والیبال فصل گذشته مطرح شد و بسیاری از اهالی ورزش را نگران کرده است بحث کناره گیری برق کرمان از سوپر لیگ والیبال کشور است که به دلیل سکوت مسئولان وزارت نیرو و عدم تصفیه حساب کامل قراردارد فصل گذشته بازیکنان برق کرمان قوت گرفته است.

برق کرمان سال گذشته فصل خوبی را در سوپرلیگ والیبال کشور پشت سر گذاشت و در نهایت با کسب عنوان هشتمی لیگ در حضور تیمهای بزرگ والیبال به کار خود پایان داد و تیمهایی چون ارتعاشات صنعتی با بودجه گزاف، دانشگاه آزاد با سابقه و دیگر تیمها نیز از برق عقب افتادند و هم اکنون همین تیم با مسائل و مشکلاتی دست به گریبان است که ورزش دوستان به خصوص والیبالیستها را نگران کرده است.

30 درصد قرارداد بازیکنان پرداخت نشده است

محمد ولی پور یکی از بازیکنان خوب و تاثیر گذار برق در فصل قبل بود که بارها و بارها پرشهای زیبایش روی تور تشویق تماشاگران را به دنبال داشت.

وی در خصوص مشکلات این تیم می گوید: تنها مشکل ما بحث پرداختهای برق است که می گویند دست وزارت نیرو است، من اکنون با باشگاه بانک کشاورزی قرار داد بسته ام و تنها منتظر دریافت رضایت نامه ام از برق هستم، اما مسئولان برق می گویند چون پشت سر تیم حرف زدی فعلا خبری از رضایتنامه نیست.

وی ادامه می دهد: مسئولان برق می دانند بدهی مالی دارند باید سریعتر فکری به حال پرداخت پول و تصفیه حساب کنند تا ما تیمهای دیگر را از دست ندهیم.

لزوم عمل مسئولان به تعهدات مالی / بازیکنان با مشکلات مالی مواجه هستند

بازیکن دیگری که درباره برق و نپرداختن پول از سوی وزارت نیرو نگران است، ابراهیم یولمه است که در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم برق جز تیمهای خوب کشور است و ما امسال فصل خوبی را در برق داشتیم اما تنها مشکلی که ما با آن درگیر بودیم و هستیم نپرداختن 30درصد قرار داد پایانی است که بعد از اتمام لیگ باید پرداخت می شد.

وی می گوید: اغلب بازیکنان والیبال منبع درآمدی جزء بازی کردن ندارند و درصدهایی از قرار داد را که در بین فصل دریافت می کنند سرمایه گذاری می کنند.

وی با اشاره به اینکه مسئولان برق به تعهدات خود عمل نکرده اند، گفت: مشخص نیست امسال به کرمان بیایم یا خیر چون به دلیل دوری مسیر و دو پروازه بودن و دور بودن از خانواده احتمال دارد با کاله، پیروزی و یا گنبد ادامه کار دهم که بستگی به شرایط دارد.

تماشاگران عامل موفقیت تیم بودند

مرتضی کاظمی کاپتان تیم برق کرمان نیز با اشاره به اینکه تیم برق کرمان فصل بسیار خوبی را پشت سر گذاشته است به مهر می گوید: تیم برق در لیگ برتر امسال با کمکهای مدیریت تیم و دیگر مسئولین تیم موفق شد به این نتیجه برسد.

وی افزود: من به عنوان بازیکن تیم امسال فصل خوبی را با مربیان برق داشتم و حس می کنم تیم برق هنوز جای بالا رفتن دارد و البته نباید فراموش کرد که ما تماشاگران خوبی نیز داشتیم که به روند نتیجه گیری تیم ما کمک کردند.

وی نیز مثل دیگر بازیکنان قسط سوم قرار دادش را دریافت نکرده است و می گوید: اگر پول دست مسئولین باشگاه برق بود پرداخت می شد مشکل اینجاست که پول باید از وزارت نیرو برسد.

تیم را در سوپرلیگ حفظ می کنیم / مبالغ عقب مانده طی 20 روز پرداخت می شود

اما داریوش عوض پور، مدیرعامل برق در خصوص مشکلات مالی این تیم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم برق کرمان به این دلیل نتوانسته به تعهداتش عمل کند که این پول باید از سوی وزارت نیرو پرداخت شود، در غیر این صورت ما سریعتر از این قراردادها را پرداخت می کردیم.

وی اظهارداشت: بنده به عنوان مدیرعامل برق پیگیر هستم که هر چه سریعتر این پول را از وزارت نیرو به دست بازیکنان برسانیم و خودمان هم برای اعتبار و سابقه خودمان نگران هستیم.

وی در خصوص ادامه حضور این تیم در سوپر لیگ والیبال کشور، یادآورشد: چند قرارداد دو ساله با بازیکنان تیم داریم که هنوز پابرجاست و اگر قرار بود برق دیگر تیم داری نکند قرار داد دو ساله نمی بستیم.

وی افزود: در حال حاضر تنها دو تا سه تیم تصفیه حساب کردند و مابقی در مراحل تصفیه حساب گیر کرده اند.

وضعیت تیمداری برق کرمان ظرف یک ماه آینده مشخص می شود

وی گفت: نمی گذاریم به بست روز برسد و شاید کمتر از آن قرار دادها تصفیه می شود و تکلیف تیم داری ما نیز طی یک ماه آینده مشخص می شود صحبتهایی که ما داشتیم جای هیچ گونه نگرانی در خصوص امکان انحلال تیم نیست و ما کماکان در سوپر لیگ والیبال کشور حضور خواهیم داشت.

با گذشت چندین ماه از پایان لیگ برتر والیبال کشور هنوز برخی تیمها در تکاپوی تصفیه حساب و البته تیمهای بزرگ در تکاپوی جذب بازیکنان خوب والیبال هستند و باشگاه برق اگر به سرنوشت و رتبه خود در والیبال کشور اهمیت می‌ دهد باید هر چه سریعتر تکلیف خود را با بازیکنان مشخص کند.