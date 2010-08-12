ائتلاف کردستان عراق مخالفتی با نامزدی مجدد نوری المالکی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "اور"، "فریاد راوندزی" عضو ائتلاف گروههای سیاسی کردستان عراق گفت : همه طرفها باید اختلافات گذشته را کنار بگذارند و اشتباهات سابق و مشکلاتی را که دولت سابق به سبب اختلاف مواضع با آن روبرو بود، تکرار نکنند.



وی تاکید کرد : موضع جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در حمایت از نوری المالکی برخاسته از تمایل ائتلاف گروههای کردستان است.



رواندزی گفت : عراق در مرحله جدیدی به سر می برد که مستلزم تغییر مواضع گذشته است و ما خود مواضعمان را مشخص می کنیم و دیگران حق ندارند که گزینه های ما را تعیین کنند.



وی اظهارات طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق و یکی از اعضای فهرست العراقیه را بیانگر نظر شخصی وی دانست.



الهاشمی با انتقاد از حمایت طالبانی از نامزدی مجدد نوری المالکی مدعی شده بود طالبانی بیشترین زیان را از یکجانبه گرایی مالکی متحمل شده بود و من نمی دانم چرا طالبانی از نخست وزیری مجدد مالکی حمایت می کند.



رواندزی تاکید کرد : ائتلاف کردستان عراق هیچ مخالفتی با نامزدی نوری المالکی برای تصدی نخست وزیری ندارد و ما باید اختلافات گذشته را با هدف حل بحران کنونی کنار بگذاریم، چه اینکه فقط یک فرد مسئول اختلافات گذشته نیست، بلکه همه در این زمینه مسئول هستند.



جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق جمعه گذشته در دیدار با نوری المالکی تاکید کرد هیچ اعتراضی به نامزدی مجدد وی برای تصدی نخست وزیری ندارد و مسئولیت هر گونه کوتاهی در دولت وی بر عهده همه اعضا است.



خاطر نشان می شود نوری المالکی رئیس دولت قانون و نخست وزیر کنونی عراق چندی پیش با سفر به اربیل با مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق دیدار کرد؛ رسانه ها دیدار مالکی و بارزانی را نشانه مثبتی درباره پایان یافتن بحران تشکیل دولت جدید قلمداد کرده اند.