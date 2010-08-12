شتاب بخشی به توسعه کردستان نیازمند تربیت نیروی انسانی متخصص است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی بعد از ظهر پنج شنبه و در سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان در سال جاری اظهار داشت: شتاب در روند توسعه و ارتقا جایگاه استان کردستان در سطح کشور نیازمند تربیت نیروی انسانی متخصص و با دانش روز است.

وی بیان داشت: استان کردستان دارای توانمندی های بسیار خوبی در عرصه های مختلف است و باید از این توانمندی ها برای ارائه خدمت بهتر به مردم و در نتیجه ارتقا جایگاه استان در سطح کشور تلاش نمود که سهم آموزش و پرورش در راستای پرورش نیروی انسانی توانمند و با دانش در این حوزه بیش از سایر دستگاه ها و سازمانهای متولی است.

استاندار کردستان با اشاره به اهمیت برنامه های آموزش و پرورش گفت: توجه به توسعه فضای آموزشی در کنار تلاش برای افزایش سطح آگاهی مردم و اعضای خانواده ها می تواند زمینه ساز رشد و شکوفایی این منطقه شود چرا که افراد با دانش و مهارت می توانند به راحتی در استان مشغول به کار شده و زمینه های افزایش تولید و همچنین رونق اقتصادی و فرهنگی در این استان را مهیا نمایند.

شهبازی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه تاثیر گذار آموزش و پرورش در جامعه لازم است که نگاه و توجهی ویژه به این حوزه صورت گیرد که خوشبختانه این مهم در دولت نهم و دهم به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی بسیار خوبی نیز برای کاهش مشکلات و نارسایی های صورت گرفته است.

وی همچنین شورای آموزش و پرورش را یکی از مجموعه های بسیار مهم و تاثیر گذار سیاست گذاری و مشورتی در استان کردستان عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه بخش زیادی از جامعه با آموزش و پرورش ارتباط دارند در نتیجه باید تمامی جلسات این شورا به صورت جدی برگزار و کلیه سیاست گذاری های این حوزه در شورا انجام شود.

در این جلسه پنج عضو انتخابی شورای آموزش و پرورش استان که از سوی انجمن اولیا و مربیان معرفی شده بود نیز با برگزاری انتخاباتی برگزیده و برای مدت دو سال به عضویت شورای آموزش و پرورش استان کردستان در آمدند.

