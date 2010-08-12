1100 مدرسه کردستان باید تخریب و بازسازی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، خسرو ساکی بعد از ظهر پنج شنبه و در سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان در سال جاری اظهار داشت: با توجه به انجام طرح مطالعاتی مقاوم سازی مدارس روستایی و شهری استان کردستان در دو سال گذشته، مشخص گردید که هزار و 100 واحد آموزشی در این استان نیازمند تخریب و بازسازی هستند.

وی خاطرنشان کرد: در جریان اجرایی طرح مطالعاتی مقاوم سازی واحدهای آموزشی در سطح استان کردستان دو هزار و 536 واحد آموزشی در سطح این استان مورد بررسی و مطالعه کارشناسان قرار گرفت که تعداد هزار و 100 واحد از آنها مقاومت لازم را نداشته و باید تخریب و بازسازی شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان بیان داشت: از مجموع واحدهای آموزشی نیازمند تخریب و بازسازی در طول دو سال گذشته تنها 51 مدرسه با 396 کلاس درس تخریب و بازسازی شده اند که این روند مورد اعتراض اداره کل آموزش و پرورش استان هم قرار گرفته و امیدواریم که تسریع پیدا کند.

ساکی در ادامه با اشاره به سه برابر شدن میزان اعتبارات آموزش و پرورش استان کردستان در طول سال گذشته نسبت به سال 84 افزود: در سال گذشته بیش از 320 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت و بازسازی واحدهای آموزشی استان کردستان اختصاص داده شده که این رقم در سال جاری نیز با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است.

وی همچنین با اشاره به مصوبات شورای آموزش و پرورش استان کردستان و لزوم اجرایی شدن آنها در تمامی شهرستانهای استان، یادآور شد: شورای آموزش و پرورش استان به صورت ماهانه جلسات خود را برگزار و لازم است که تمامی شهرستانها و سازمانهای ذیربط به طور دقیق مصوبات این شورا را اجرایی نمایند.

در این جلسه که با حضور استاندار کردستان و سایر اعضا برگزار گردید، پنج عضو انتخابی شورای آموزشی و پرورش استان که از سوی انجمن اولیا و مربیان معرفی شده بود نیز با برگزاری انتخاباتی برگزیده و برای مدت دو سال به عضویت شورای آموزش و پرورش استان کردستان در آمدند.

