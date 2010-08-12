ارتقاء مهارتهای زندگی باید در مدارس مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، اسماعیل نجار عصر پنجشنبه در جلسه شورای آموزش در استانداری کرمان اظهار داشت: آموزش و پرورش یکی از وسیعترین حوزه های کاری در کشور می باشد و به دلیل همین گستردگی موفقیت در این حوزه کمتر به دست آمده است و باید با تلاش بیشتر این مسئله را جبران کرد.

نجار گفت: پایه توسعه کشور علم آموزی است و این امر در آموزش و پرورش محور امور است اما باید به پرورش نیز در کنار آموزش توجه شود و مهارتهای زندگی به دانش آموزان منتقل شود.

استاندار کرمان افزود: نوجوانان به دلیل شرایط خاص سنی در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دارند و باید در این خصوص با افزایش فعالیتهای پرورشی این قشر را آگاه کنیم.

وی یکی از اهداف هجمه فرهنگی دشمن را انحراف نوجوانان دانست و گفت: آگاه سازی این قشر در خنثی کردن فعالیتهای دشمنان موثر است.

نجار در ادامه به نقش معلمها در این امر اشاره کرد و گفت: یکی از مسائلی که باید مورد توجه باشد رفاه معلمان است، زیرا معلمها در واقع نیروهای جامعه ساز کشور هستند.

استاندار کرمان خواستار ایجاد فضای پرسشگری در جامعه شد و گفت: باید با تحول در سیستم آموزشی دانش آموزانی پرسشگر را تربیت کنیم.

