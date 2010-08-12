اقدام روسیه برای استقرار اس300 در آبخازیا بی نهایت خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در همین رابطه وزارت امور خارجه گرجستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد : این واقعا قابل فهم نیست که هدف روسیه از این اقدام بی نهایت خطرناک و تحریک آمیز چیست.

در ادامه این بیانیه آمده است : این اقدام روسیه نه تنها امنیت دریای سیاه را به مخاطره می اندازد، بلکه تهدیدی برای امنیت تمام اروپا به شمار می رود.



روسیه در آستانه دومین سالگرد جنگ با گرجستان از تصمیم خود برای استقرار سامانه موشکهای اس 300 در آبخازیا خبر داده است.

روز گذشته روسیه اعلام کرد برای دفاع از مناطق استقلال یافته آبخازیا و اوستیای جنوبی در برابر حملات احتمالی از سوی گرجستان، سامانه دفاع موشکی در این مناطق مستقرکرده است.

دولت گرجستان ضمن انتقاد از اقدام روسها، مخالفت خود را با آن اعلام کرده و چنین اقدامی را سبب افزایش نگرانیهای ناتو دانسته است.