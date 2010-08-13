اولین دوره مسابقات هندبال دستجات آزاد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست کمیته اجرایی این رقابتها که عصر روز پنجشنبه برگزار شد 14 تیم مدارک خود را تحویل مسئولان برگزاری اولین دوره مسابقات هندبال دستجات آزاد استان تهران کردند.

تیم های آریا سرویس، جنوب غرب تهران، شهرری، دژبان، نیروی زمینی ارتش، پارس ترمز، ورامین، اسری، زینلیه، پیشکسوتان، منطقه 14 و دو تیم از کرج تیم هایی هستند که مدارک خود را برای حضور در این رقابتها تکمیل کرده اند. یک تیم باشگاهی نیزدر صورت کامل کردن مدارک تا روز جمعه می تواند در این رقابتها شرکت کند. این مسابقات از اول ماه رمضان در شبهای فرد در سالن مجموعه ورزشی طرشت برگزار خواهد شد.

هیئت هندبال استان تهران با تشکیل کمیته فنی بهترین ورزشکاران حاضر در این مسابقات را برای تشکیل تیم های باشگاهی حاضر در لیگ های کشوری انتخاب خواهد کرد.

هندبال استان تهران چند سالی است به رکود رفته و آخرین نماینده این استان نیز سال گذشته از دور مسابقات لیگ برتر حذف و به دیدارهای دسته یک سقوط کرد. هیئت هندبال استان تهران از اواسط سال گذشته به مدیریت علی طالب کارهای زیربنایی را برای توسعه و احیای این رشته در سطح پایتخت آغاز کرده است.