تفرقه و نفاق از حربه‌ های دشمنان در تضعیف جوامع است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدرضا صابری بعد از ظهرپنج شنبه در جلسه رسیدگی به مشکلات روستای دستجرد شهرستان سربیشه با تأکید بر حفظ وحدت میان آحاد جامعه افزود: کدورت، تفرقه و نفاق حربه‌های دشمن برای به استضعاف کشاندن جوامع گوناگون در راستای تسهیل روند چپاول و دست ‌اندازی به منابع هر کشور است.

وی اظهار داشت: بر اساس توافقات انجام شده با فرماندار، بخشدار و دیگر مسئولان امر، پرونده رسیدگی به مشکلات و نارسایی‌های روستای دستجرد بخش مود شهرستان سربیشه در دست بررسی است و تا یک ماه آینده به نتیجه می ‌رسد.

صابری افزود: کارگروهی متشکل از مسئولان شهرستان و نمایندگانی از شورا و معتمدان و ریش‌سفیدان محلی، به بررسی مشکلات روستای دستجرد می ‌پردازند تا پیشرفت امور با سرعتی منطقی دنبال و مشکلات برطرف شود.

فرماندار شهرستان سربیشه نیز ضمن توصیه همگان به بهره ‌مندی از ماه رمضان، دنیا و مظاهر آن را فانی و زودگذر دانست و تصریح کرد: اندیشیدن به عاقبت هرکار قبل از انجام آن و در نظر گرفتن رضای خداوند در به سرانجام رساندن هر امری انسان را از آفات و آسیب‌هایی از قبیل تظاهر، خودبینی، خودستایی، نزاع ، برخورد و دنیازدگی نجات می ‌دهد.

سید‌علیرضا حسینی اختلاف نظر و سلیقه را امری طبیعی و موجه دانست و اظهارداشت: با وجود این بحث، هنگامی که پای منافع جمع و اکثریتی مطرح می‌شود باید با پرهیز از شتاب‌زدگی و اعمال سلیقه‌ های شخصی، موتور حرکت و پیشرفت یک منطقه، استان یا کشور را شتاب بخشید.

رئیس شورای اسلامی روستای دستجرد نیز به برخی از مشکلات اهالی این منطقه اشاره کرد و خواستار حل مشکلات زمین و آبرسانی به مزارع و باغ‌های این روستا از طریق قنات شد.

سعید دستجردی مهم‌ ترین مشکل پیش‌روی پیشرفت و توسعه در این روستا را عدم همدلی و انسجام میان مردم و مسئولان به ویژه شورای روستا دانست و اظهار داشت: در طول 30 سال فعالیت در حوزه‌های مختلف اجرایی و خدماتی در این روستا، هر روز شاهد گسست و تفرقه به بهانه‌ هایی واهی و کم‌ارزش در میان مردم روستا هستیم که باید با رفع این اختلافات زمینه رشد و توسعه منطقه در عرصه‌ های مختلف فراهم شود.