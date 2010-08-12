پارسائیان رئیس سازمان جوانان استان یزد شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، استاندار یزد بعدازظهر پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان جوانان استان یزد اظهار داشت: بهره گیری از فرصت جوانی، فضیلت را به دنبال دارد، بنابراین برای تبدیل شدن به میوه انسانها باید از این فرصت گرانبها به نحو احسن استفاده کرد.

محمدرضا فلاح زاده در مراسم تودیع و معارفه مدیر سازمان جوانان استان یزد، از جوانی به عنوان فصل میوه و بردادن درخت زندگانی انسان یاد کرد و اظهار داشت: بهترین دوران زندگی انسانها، جوانی است و امام راحل (ره) نیز فرزندشان سید احمد آقا را به توجه به جوانی توصیه می کردند.

وی بر اهمیت برنامه ریزی برای استفاده هر چه بهتر از دوران جوانی تاکید کرد.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود از مدیران استان که با سازمان جوانان تعامل سازنده و همکاری داشته اند تقدیر و تشکر کرد.

فلاح زاده همچنین ضمن تشکر از تلاشهای "مهران فاطمی" وی را نیرویی خوش فکر به ویژه در حوزه جوانان خواند و برای "محمد حسین پارساییان" آرزوی توفیق کرد.

معاون هماهنگی، امور مجلس و استانهای سازمان ملی جوانان که در این مراسم حضور داشت نیز اظهار داشت: در دولت نهم و دهم برنامه هایی در راستای توانمندی و رفع نیازهای جوانان انجام شد که یکی از مراحل مهم آن، شکل گرفتن حوزه ساختاری و محتوایی بود.

اکبری با بیان اینکه نیازهای جوانان، مباحثی از قبیل اشتغال، ازدواج، مسکن و هویت فرهنگی است، اظهار داشت: گستردگی مقوله جوانان، هماهنگی و همکاری همه دستگاه ها را می طلبد و سازمان جوانان نقش هماهنگی بین دستگاه ها را ایفا می کند.

در این مراسم از تلاشهای مهران فاطمی تجلیل و محمدحسین پارساییان که از چندی پیش با حکم سرپرستی سازمان جوانان استان یزد را اداره می‌ کرد، به عنوان رئیس سازمان جوانان استان یزد معرفی شد.