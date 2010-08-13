۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۱۴

در ماه مبارک رمضان؛

80 بازرس کار نظارت بر اصناف را در خراسان شمالی انجام می دهند

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان خراسان شمالی گفت: در بحث بازرسی 80 بازرس و 60 اکیپ کار بازرسی و نظارت تنظیم بازار را در ماه مبارک رمضان در این استان انجام می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدرضا کفاشی عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: هم اکنون 40 تن گوشت منجمد شده وارد استان شده که به قیمت شش هزار و 500 تومان عرضه می شود و گوشت غیر سهمیه ای نیز هفت هزار تومان عرضه می شود.

وی از توزیع تعرفه های مواد غذایی برای شهروندان کارمند و غیرکارمند خبر داد و اظهار داشت: با این تعرفه ها روغن به قیمت هزار و 200 تومان، شکر 900 تومان و برنج 660 تومان به مردم عرضه می شود.

وی با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه گفت: بازرگانی خراسان شمالی در این طرح چهار بسته سیاسی لحاظ کرده که به موجب آن مواد غذایی لازم را در انبارها ذخیره سازی می کنیم.

وی افزود: در موقع اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها ما قادر به جلوگیری از گرانیها نیستیم و تنها نظارت آن بر عهده ما قرار دارد.

کفاشی یادآور شد: در بحث صادرات در چهارماهه نخست امسال 21 میلیون دلار ارز وارد استان شد که این صادرات بر مبنای 197 درصد ارزش وزنی و 32 درصد ارزش دلاری برای استان به همراه داشت.
 
وی با برشمردن کالاهای صادراتی از استان خراسان شمالی گفت: این کالاها شامل محصولات پلاستیکی، کریستال ملامین، آلومینا، محصولات فولادی و چسب و رنگ بوده است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان شمالی افزود: این محصولات به کشورهای ترکمنستان، ترکیه، هندوستان، ایتالیا و تاجیکستان صادر شده است.

کفاشی واردات به استان را محصولات صنعتی و برنج نام برد و گفت: در سال جاری چهار میلیون دلار واردات به استان خراسان شمالی کالا وارد شده است.

وی با بیان اینکه 50 درصد موفقیت بازرگانی خراسان شمالی مدیون کار اطلاع رسانی خبرنگاران و اطلاع رسانی آنان بوده اظهار داشت: بی شک در روزهای تنظم بازار خبرنگاران در بحث اطلاع رسانی به شهروندان بسیار موثر بودند.

رییس سازمان نظارت بازرگانی خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر کلیه بازرسان در سطح استان مشغول بازرسی هستند.

حبیب الله عطاردی افزود: هم اکنون 121 گزارش در ستاد خبری ثبت شده که از این میان برای 61 مورد آن تخلف منظور شده است.
