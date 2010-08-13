به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، در رقابتهای کشتی فرنگی المپیک نوجوانان مهرداد خمسه کشتی گیر قزوینی وزن 42 کیلوگرم و یوسف قادریان کشتی گیر تهرانی وزن 69 کیلوگرم روز یکشنبه به مصاف رقبای خارجی خود خواهند رفت.

بر این اساس در وزن 46 کیلوگرم کشتی آزاد مهران شیخی کشتی گیر ساروی از ظهر روز سه شنبه به وقت سنگاپور به مصاف 6 رقیب خود از پنج قاره دنیا می رود تا پس از کسب مدال طلا در رقابتهای آسیایی تایلند این بار در این رقابتها نیز صاحب مدال شود.

رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی المپیک نوجوانان سنگاپور با حضور کشتی گیرانی از پنج قاره و در پنج وزن برگزار می شود. کشتی گیران تیم ایران را در این رقابتها قدیر نخودچی و خلیل رشید محمدزاده سرمربیان تیمهای کشتی آزاد و فرنگی همراهی می کنند. این تیم روز چهارشنبه راهی سنگاپور شده است و در دهکده بازیها مستقر شده اند.