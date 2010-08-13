افشارزاده: کوه یخ را آب کردیم/ حضور دختران ایران در المپیک کار بزرگی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، بهرام افشارزاده در حاشیه دیدار روز پنجشنبه نوجوانان دختر ایران برابر ترکیه با بیان این مطلب افزود: قدم بزرگی برداشتیم و کوه یخ را آب کردیم. ما در ملاقاتی که با آقای بلاتر داشتیم، واقعیت‌های ورزش ایران را به ایشان گفتیم و تاکید کردیم که عدم همکاری فیفا با فدراسیون فوتبال ایران به ورزش آسیا لطمه می زند.

وی در ادامه افزود: این برای نخستین بار است که تیمی با حجاب اسلامی وارد مسابقه ای می شود که زیر نظر فیفا برگزار می شود و فدراسیون بین المللی فوتبال با حضور آن تیم مخالفت نمی کند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: تیم فوتبال دختران ایران در بازی‌های المپیک با تیمهایی بازی می کند که در کشورشان با تیم‌های پسر بازی می کنند و در تیم خود از وجود مربی مرد بهره می برند. دختران ایرانی این موقعیت‌ها را ندارند و از سوی دیگر با پوششی بازی می کنند که وزن آنها را تا 700 گرم افزایش می دهد. آنها در بازی با ترکیه نیز شجاعانه و جنگنده بازی کردند و قدم مثبتی را در ورزش ایران برداشتند.

افشارزاده با بیان اینکه ورزش نیازمند رایزنی و رفت و آمد است، افزود: ورزش آدمهایی می خواهد که از حق ورزشکاران دفاع کنند.

وی با طرح این موضوع به انتقاد از فدراسیون فوتبال پرداخت و گفت: فدراسیون باید ابتدا شرایط حضور دختران ایران در بازی‌های المپیک سنگاپور را مهیا می کرد و بعد به دنبال تدارک این تیم می رفت. شاید اگر فدراسیون فوتبال زودتر اقدام می کرد، امروز چنین اتفاقاتی رقم نمی خورد. متاسفانه سه بار نوع پوشش تیم فوتبال دختران ایران عوض شده است و بازهم امروز اتفاقی رقم خورد که روی تیم تاثیر منفی گذاشت.

وی با ابراز خرسندی از همکاری های کیومرث هاشمی با کمیته ملی المپیک افزود: امیدوارم حضور تیم فوتبال دختران ایران در المپیک نوجوانان مقدمه‌ای باشد برای رشد فوتبال بانوان ایران و حضور این تیم در مسابقات و رویدادهایی بزرگتر چون المپیک.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با بیان اینکه فدراسیون بین المللی فوتبال با این بهانه گیری‌ها به دنبال اذیت کردن مجموعه‌های زیر نظر خود است، در خصوص حضور تیم‌های فوتبال ایران در بازی‌های آسیایی گوانگجو گفت : تیم بانوان بطور قطع در این بازی‌ها شرکت نمی کند.

وی افزود: تیم فوتبال امید ایران همکاری باشگاه‌ها را در کنار خود ندارد. بیشتر باشگاه‌ها با پول دولت اداره می شوند و هزینه می کنند اما حاضر نیستند برای تیم مملکت خود به اندازه حضور یک یا دو بازیکن در اردوی تیم فوتبال امید هزینه کنند. تیم‌های باشگاهی چون سپاهان، ذوب آهن و .. باشگاه هستند و تیم ملی به تمام آنها ارجحیت دارد.

افشارزاده در خاتمه تصریح کرد: حداقل انتظار کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی از باشگاه‌ها به ویژه باشگاه‌هایی که با پول دولت اداره می شوند و هزینه می کنند از همکاری با تیم‌های ملی به ویژه تیم امید دریغ نکنند و اگر تا به امروز کوتاهی کرده‌اند با تیم‌های ملی همکاری بیشتری داشته باشند.