تصميم گيري شتابزده در مورد قرض الحسنه ها منابع مردمي را به خطر مي اندازد

مدير عامل موسسه مالي واعتباري بنياد درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در خصوص بحران قرض الحسنه ها در كشور گفت: به وجودآمدن بحران قرض الحسنه ها ازمدتها پيش پيش بيني مي شد، اما متاسفانه مسوولين امر به اخطارها در اين زمينه هيچ توجهي نكرده واين موسسات بدون هيچ نظارتي به فعاليت خود ادامه داده وبه سرعت گسترش يافتند.

دكتر رضا شيوا با بيان اينكه انجام امور بانكي قرض الحسنه ها طبق آيين نامه تشكيل اين موسسات ممنوع است،اظهار داشت: طبق قانون هر فعاليت بانكي در كشور بايد زير نظر بانك مركزي در غالب بانك و يا موسسه مالي واعتباري انجام شده و فعاليتهاي خارج از اين چهار چوب غير قانوني است.

وي با بيان اينكه اغلب آسيب ديدگان بحران قرض الحسنه ها اقشار متوسط و ضعيف جامعه هستند،افزود: در حال حاضر با توجه به گستردگي صندوق هاي قرض الحسنه در كشور هر گونه تصميم عجولانه وغير معقول عواقب بدي براي مردم در پي خواهد داشت و رفع اين مشكل نياز به يك كار گروهي وكارشناسي دارد.

وي با اشاره به اينكه تا كنون بانك مركزي بر فعاليت اين بانكها نظارت چنداني نداشته است، گفت: براي رفع بحران فعلي بايد كميته اي از بانك مركزي وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و نمايندگان قرض الحسنه هاتشكيل شده واين كيميته نيزبا دقت كامل طرح مدبرانه اي براي رفع اين مشكل ارايه دهد.