رشد روز افزون علاقه به قرآن در جامعه نعمت بزرگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز از ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن، جمع زیادی از قاریان ممتاز قرآن و استادان و حافظان قرآن از سراسر کشور، میهمان حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی بودند. در این مراسم که چهار ساعت به طول انجامید تعدادی از قاریان به اجرای قرائت قرآن و برنامه جمع خوانی و ابتهال پرداختند.

حضرت آیت الله خامنه ای در این مراسم در سخنانی حضور در جمع قاریان، حافظان و اساتید قرآن را جلسه ای شیرین و تاثیرگذار خواندند و افزودند: رشد روز افزون علاقه به قرآن در جامعه به ویژه در میان نوجوانان و جوانان، نعمت بزرگی است که شاید هیچ نعمتی معادل آن نباشد.



ایشان با تاکید بر لزوم قدر شناسی این نعمت، آشنایی با مفاهیم قرآن را لازمه استفاده از معارف قرآن دانستند و خاطرنشان کردند: تلاوت و حفظ قرآن، باید مقدمه ای برای فهم معارف قرآن و عمل به آنها باشد.



رهبر انقلاب اسلامی قاریان و حافظان قرآن را به تسلط بر ترجمه قرآن توصیه کردند و افزودند: معارف قرآن در واقع درس های زندگی هستند و تسلط بر ترجمه قرآن، موجب فهم معانی و معارف قرآن می شود.



در پایان این مراسم نماز مغرب و عشاء به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی اقامه شد و سپس حاضران روزه خود را همراه با حضرت آیت الله خامنه ای افطار کردند.