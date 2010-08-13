ضرب الاجل استاندار خراسان شمالی برای تکمیل پروژه های شیروان

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت پنج شنبه شب در شورای اداری شهرستان شیروان تاکید کرد: برای بسیاری از پروژه های سفرهای هیئت دولت به خراسان شمالی که مربوط به شهرستان شیروان است، متاسفانه اقدامی انجام نشده که باید با همت مضاعف و کار مضاعف هرچه سریعتر نسبت به اتمام آن تلاش کنند.



وی افزود: احیای کارخانه الیاف شیروان از مصوبات سفر دوم رئیس جمهور است که متاسفانه هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است که باید هرچه سریعتر نسبت به احیای این کارخانه اقدام شود.

وی به اداره کل منابع طبیعی، سازمان مسکن و شهرسازی، دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت استان خراسان شمالی فرصت یک هفته ای داد تا با تشکیل جلسه تکلیف بیمارستان 220 تختخوابی این شهرستان را مشخص کنند.



وی گفت: اداره کل راه و ترابری تا 15 شهریور مهلت دارد تمام پروژه های راه روستایی که در دست پیمانکار است را به اتمام برساند و فرمانداران و بخشداران مسئول پیگیری این مسئله هستند.



امام جمعه شیروان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه هدف نظام ارتقاء سطح کمی و کیفی فرهنگ دینی است، اظهار داشت: همه تلاشها و کارکردهای ما در راستای جهتگیری به این سمت و سو است.



حجت الاسلام کوثری سالم سازی زندگی مردم را از دیگر ضروریات نظام دینی عنوان کرد و افزود: اگر فرهنگ و دین مردم سالم و به درستی تبیین شود زندگی آنها نیز سالم خواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: تا وقتی که دیانت حاکم بر جامعه نباشد، در سراسر این مملکت کار به جایی نمی رسد زیرا پایداری همه جانبه و بهدشت روانی جامعه بسته به این مهم است.



وی تصریح کرد: اگر دین انسانها ساخته شود، مسائل اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی نیز به خودی خود ساخته خواهد شد.



نماینده مردم شهرستان شیروان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: به لحاظ اشتغال شهرستان شیروان نسبت به کل استان با معضل جدی تری روبرو است.



حسین نژاد اظهار داشت: باید نسبت به رسیدگی به این موضوع در کارگروههای اشتغال توجه خاص داشته باشیم تا این عقب ماندگی شهرستان به نسبت سایر شهرستانها جبران شود.



وی راکد ماندن کارخانه الیاف به مدت 10 سال و تعدیل نیروی انسانی در کارخانه قند را از مهمترین مشکلات شهرستان عنوان کرد و افزود: شهرستان شیروان با این دو کارخانه در عصر خود در کشور به عنوان یک شهر صنعتی و کشاورزی مطرح بود بنابراین باید این مشکل به طور جدی پیگیری شود.



وی به پروژه 220 تختخوابی که مصوبه سفر دوم هیئت دولت به این شهرستان است اشاره کرد و گفت: با وجود تامین اعتبار برای ساخت بیمارستان متاسفانه هنوز وضعیت زمین مشخص نیست که باید هر چه سریعتر اقدام شود.



وی خاطرنشان کرد: به دلیل خشک شدن آب چشمه ها با وجود منبع آب و شبکه در روستاها هنوز بسیاری از روستاها با مشکل آب شرب بهداشتی مواجه هستند.



حسین نژاد گفت: میانگین آب شرب شهرستان شیروان نسبت به دیگر شهرستانهای استان پایین است که باید این مسئله پیگیری شود.

در پایان این سفر استاندار خراسان شمالی کلنگ احداث هزار و 130 واحد مسکونی از پروژه "مسکن مهر" در شهرستان فاروج که در فاصله 25 کیلومتری شهرستان شیروان است را نیز به زمین زد.



شیروان در فاصله 55 کیلومتری بجنورد مرکز خراسان شمالی و در مسیر مشهدالرضا(ع) قرار دارد.