تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی برنج/ آغاز خرید تضمینی از 25 مرداد

حمید علیخانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه افزایش قیمت خرید تضمینی برنج یکشنبه در جلسه هیئت دولت تصمیم‌گیری می‌شود، گفت: قرار بر این است که فردا شنبه در جلسه ای مشترک میان وزیر بازرگانی و نمایندگان استانهای شمالی، ادله های نمایندگان مجلس در سه استان شمالی بابت افزایش قیمت خرید تضمینی برنج ارایه شود و بعد از جمع بندی، یکشنبه در هیئت دولت تصمیم‌گیری شود.

معاون وزیر بازرگانی افزود: هفته گذشته جلسه ای با حضور نمایندگان سه استان شمالی در استانداری مازندران تشکیل شد که بر اساس آن، نمایندگان مجلس درخواست افزایش قیمت خرید تضمینی برنج را داشتند.

وی تصریح کرد: سال گذشته به دلایلیریال مشکلاتی که به وجود آمد، متولی خرید تضمینی برنج دیر مشخص شد و بر همین اساس هم خرید تضمینی برنج از 25 شهریورماه در کشور آغاز شد؛ اما امسال به دلیل گرمای بی سابقه هوا، قرار بر این شد که خرید تضمینی برنج زودتر شروع شود.

آغاز خرید تضمینی برنج از 25 مرداد

علیخانی گفت: بر این اساس، خرید تضمینی برنج از 25 مردادماه - دو شنبه هفته آینده- آغاز خواهد شد و به این ترتیب،‌ خرید تضیمنی برنج پرمحصول استانهای شمالی کشور و البته استانهای دیگر صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در این جلسه دوستان موضوعی را بابت قیمت خرید برنج مطرح کردند؛ چراکه معتقد بودند که قیمت خرید تضمینی نسبت به سال گذشته به میزان قابل قبولی افزایش نیافته است. این درحالی است که قیمت خرید تضمینی برنج در سال جاری،‌ نسبت به سال گذشته در واریته های مختلف 8 تا 13 درصد افزایش یافته است؛ اما نمایندگان علاقمندند عدد خرید تضمینی بالاتر رود.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: برای بررسی ادله های لازم در باره این درخواست نمایندگان، قرار بر این شد که شنبه جلسه ای برگزار شود چراکه فقط وزیر بازرگانی در مورد افزایش یا کاهش قیمت خرید تضمینی تعیین کننده نیست بلکه جمعی از وزرا در این رابطه تصمیم گیری می کنند.

وی اظهار داشت: سال گذشته در 16 آبان ماه جلسه ای برای تعیین قیمت خرید تضمینی برنج برگزار شد و ابلاغ کرد که این ابلاغیه یکی از مصوبات هیئت دولت است، بنابراین اگر قرار بر تغییری در قیمت خرید تضمینی این کالا باشد، باید مصوبه دولت اصلاح شود.

علیخانی گفت: بر همین اساس است که قرار شد که در هفته آینده قبل از اینکه خرید تضمینی برنج آغاز شود، هرگونه اصلاح روی قیمت خرید تضمینی برنج صورت گیرد، بنابراین نمایندگان باید فردا(شنبه) در وزارت بازرگانی حضور یابند و ادله های خود را در جهت دفاع از کشاورزان مطرح کنند.

بسته قیمتی خرید تضمینی برنج تدوین می‌شود

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی خاطرنشان کرد: اما قطعا و یقینا هرگونه تغییری در قیمت باید در قالب یک بسته صورت گیرد، چراکه هرگونه افزایش قیمتی در خصوص قیمت خرید تضمینی، حتما بر روی قیمت برنج در داخل تاثیرگذار است، ضمن اینکه کالاهای جانشین برنج، قاچاق و واردات نیز این تغییر تاثیر می پذیرند؛ لذا باید بسته ای را برای افزایش قیمت دید.

وی اظهار داشت: سال گذشته نیز قیمت خرید تضمینی برنج براساس همین ملاحظات تعیین شده است. اما به هرحال، هر تصمیمی که در این رابطه اتخاذ شود، وزارت بازرگانی تمکین خواهد کرد و از آن ها پیروی می کند.

افزایش 20 درصدی مراکز خرید برنج

علیخانی گفت: نمایندگان درخواست کردند که تعداد مراکز خرید تضمینی برنج افزایش یابد که بر این اساس، تعداد مراکز نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش یافت تا خدمت موثرتری به کشاورزان صورت گیرد.

وی اظهار داشت: سال گذشته قیمت خرید تضمینی برنج براساس واریته های مختلف از 850 تا 1350 تومان در تغییر بوده است.

وزارت بازرگانی تعیین کننده قیمت برنج نیست

علیخانی با تاکید بر اینکه قیمت خرید تضمینی برنج در اختیار وزارت بازرگانی نیست، گفت: وزارت بازرگانی تعیین کننده قیمت خرید تضمینی برنج نیست و تنها فعالیت اجرایی خرید تضمینی را به عهده دارد.

وی در پاسخ به این سئوال که برخی نمایندگان درخواست افزایش 300 تومانی قیمت خرید تضمینی را دارند، آیا این در بازار برنج و محصولات جانشین افزایش قیمت ایجاد نخواهد کرد؟ گفت: با توجه به تجربه، افزایش قیمت خرید تضمینی، قیمت بازار را تغییر می دهد و از سوی دیگر، باید منابع مالی لازم را نیز برای این افزایش تامین کرد تا موضوع گندم و کمبود منابع مالی برای خرید آن تکرار نشود.

علیخانی گفت: حتما نمایندگان استانهای دیگر به این موضوع توجه خواهند کرد افزایش قیمت یک کالا، بر سایر کالاها نیز اثرگذار است و باید نهایت دقت را به عمل آورد.

وی اظهار داشت: البته نمایندگان در جلسه فردا از ایده خود دفاع می کنند. مهمترین ویژگی که نمایندگان برای درخواست خود در افزایش قیمت برنج به آن اشاره می کردند، این بود که هزینه های کشاورزان افزایش یافته است و این قیمت، نمی تواند پاسخگوی هزینه کشاورزان باشد.

علیخانی تاکید کرد: قیمت خرید تضمینی برنج باید در قالب یک بسته دیده شود که در آن جمیع جهات، بررسی شده باشد، چراکه افزایش قیمت خرید تضمینی برنج، همانند بهمن حرکت می کند و نمی توان در حرکت آن، جلوی افزایش قیمت برخی از کالاها را گرفت. وی ادامه داد: آنچه که در جمع تصمیم گیری شود، وزارت بازرگانی به آن گردن می نهد.

معاون وزیر بازرگانی گفت: وزیر بازرگانی نتایج جلسه فردا(شنبه) را در روز یکشنبه به هیئت دولت احاله می دهد. علیخانی در خصوص پیش بینی میزان خرید تضمینی برنج گفت: تصور می کنم که بین 100 تا 120 هزار تن برنج از کشاورزان خریداری شود، ‌این درحالی است که سال گذشته این رقم، 71 هزار تن بوده است.

حداکثر جایزه صادراتی برای برنج

وی اظهار داشت: وزیر بازرگانی تاکید زیادی بر مباحث صادراتی برنج دارد، البته یکی از موضوعاتی که از سوی وی مطرح شد و مورد اقبال نمایندگان قرار گرفت، این بود که وزارت بازرگانی از تشکل صادراتی برنج حمایت می کند، ضمن اینکه حداکثر جایزه صادراتی را برای این کالا در شرایط با کیفیت در نظر خواهد گرفت.

به گفته علیخانی، یکی از اشکالات برنج این است که برای آن برندسازی نشده است، بنابراین باید برای برنج و صادرات آن برندسازی کرد و در قالب آن برنج با کیفیت را صادر کرد.

وی به موضوع اختلاط برنج مرغوب با نوع با کیفیت کمتر اشاره کرد و گفت: هم اکنون نیز حتی در شمال کشور، اختلاط و اشکال و انحراف در فروش برنج صورت می گیرد، در حالیکه اگر برندسازی شود، گام موثری در صادرات انجام خواهد شد.